Présidentielle : 27 élus et personnalités de Haute-Vienne affichent leur soutien à Emmanuel Macron

27 élus et personnalités de la Haute-Vienne diffusent une tribune de soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Ils en appellent ainsi à un large rassemblement derrière le candidat d'En Marche, au-delà des partis politiques.

Parmi les thèmes de campagne cités dans la tribune de ces 27 élus et personnalités, il y a l'éducation, l'emploi, la lutte contre le terrorisme ou encore la moralisation de la vie politique. A leurs yeux, les propositions d'Emmanuel Macron sont les meilleures sur tous ces sujets. Ils considèrent aussi le candidat d'En Marche comme le seul capable de battre la présidente du Front National Marine Le Pen.

Des soutiens venus de tous les bords

Une bonne partie des signataires de cette tribune sont des maires et conseillers municipaux de l'agglomération de Limoges, dont certains ex-socialistes qui ont pris leurs distances parfois depuis longtemps avec le PS. Il y a aussi une élue écologiste à la ville de Limoges, le maire divers droite du Vigen ou encore le sénateur centriste Jean Marc Gabouty et sa suppléante, Monique Boulestin, qui elle préside le parti radical de gauche en Haute Vienne. Pour Stéphane Bobin, porte parle d'En Marche dans le département tous partagent le même objectif : "Aller au-delà des clivages politiques qui ont montré leurs limites. Il y a un fort besoin de faire de la politique différemment."

Emmanuel Macron peut faire à l'échelle de la France, ce qu'on fait déjà dans nos communes - Gilles Bégout, maire d'Isle

Parmi les soutiens d'Emmanuel Macron en Haute-Vienne, il y a Gilles Bégout, le maire d'Isle qui se présente comme un ex-socialiste, élu de centre gauche. "On est un certain nombre d'élus à travailler sur un projet porté par des personnes qualifiées de la société civiles, qu'elles soient de droite ou de gauche, peu importe, à condition qu'elle puisse apporter à la commune." L'élu assure que ça marche localement et il souhauite "qu'au niveau national il y ait cette fameuse union nationale et non pas des divisions politiques stériles qui empêchent notre pays de sortir de son trou."

Pour Gilles Bégout et les 26 autres signataires de la tribune, Emmanuel Macron est l'homme de la situation. Cela dit, les soutiens ne sont pas forcément tous désintéressés. Certains pensent aussi aux législatives, pour lesquelles ils se verraient bien candidats du parti En Marche.