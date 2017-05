Présidentielle - 2nd tour : participation en nette baisse en Dordogne à 17h

A deux heures de la fermeture des bureaux de vote en Dordogne, le taux de participation affiche une nette baisse par rapport à 2012 et au premier tour de de 2017.

Ce dimanche 7 mai à 20h, la France connaîtra le nom de son nouveau ou de sa nouvelle président(e) de la République. En Dordogne, 314.954 Périgourdins sont appelés aux urnes.

A 17h, la préfecture annonce une participation de 66,32 % en baisse de trois points par rapport au premier tour à la même heure. C'est un recul de 12 points par rapport à 2012. A la mi-journée la participation affichait pourtant une progression par rapport au premier tour. Les Périgourdins ont jusqu'à 19h pour se rendre dans leur bureau de vote.

Comparatif de la participation au second tour de la présidentielle. - Benjamin Fontaine / Datawrapper

Soirée spéciale sur France Bleu Périgord

Dès 19h55, France Bleu vous donne rendez-vous pour vivre en direct la soirée électorale à la radio et en live vidéo sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver les résultats du second tour commune par commune grâce à notre site Internet. Ce lundi matin dès 6h, France Bleu Périgord vous proposera une matinale spéciale pour analyser et commenter les résultats de cette élection en Dordogne.