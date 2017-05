Présidentielle – 2nd tour : comment a-t-on voté dans l'Yonne ?

Au second tour de l'élection présidentielle, les électeurs icaunais ont placé Emmanuel Macron en tête avec 55,04 %, devant Marine Le Pen, qui rassemble tout de même 44,96 % des voix.

Si au niveau national, Emmanuel Macron l'emporte largement face à Marine Le Pen (65,9% contre 34,1% des voix), dans l'Yonne le score est nettement plus serré avec seulement 10 points d'écarts. La candidate du Front national rassemble près de 45 % des suffrages et celui d'En marche! à peine 55%. Un peu plus de 16.300 voix séparent les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle.

Dans les villes importantes du département, à Auxerre (70%), Sens (65%), Avallon (71%) ou Joigny (60%), Emmanuel Macron arrive en tête. En revanche, dans de nombreuses petites communes icaunaise, c'est al candidate de l'extrême droite qui l'emporte.

Les résultats du second tour dans l'Yonne

Les résultats du second tour à Auxerre

Les résultats du second tour à Sens

