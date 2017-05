Présidentielle - 2nd tour : comment a-t-on voté dans la Drôme ?

Dans la Drôme, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête dimanche à l'issue du second tour de l'élection présidentielle (62,62%) devant Marine Le Pen (37,38%). Un second tour marqué par une abstention et un vote blanc très élevés.

La Drôme a porté Emmanuel Macron en tête mais avec un peu moins d'élan que dans le reste de la France. La plupart des grandes villes du département ont tout de même donné un meilleur score au nouveau président que la moyenne nationale. C'est à Die qu'Emmanuel Macron obtient son score le plus élevé avec 79% des suffrages exprimés. Viennent ensuite Valence avec 74%, Crest près de 72%, Bourg-lès-Valence et Romans-sur-Isère à plus de 67%.

6 villages à 100 % Macron

Montélimar et Bourg-de-Péage se contentent respectivement de 64% et 61%. Mais six petits villages du Diois et du Sud Drôme ont donné 100% de leurs voix au nouveau président. Pas un seul électeur pour Marine Le Pen par exemple à Saint-Benoit-en-Diois, Pennes-le-Sec ou Pelonne.

FN en tête dans 28 communes

A l'inverse, vingt-huit communes drômoises ont placé la candidate du Front national en tête. Et sans surprise dans les bastions habituels du parti. Au sud de la Vallée du Rhône, elle obtient la majorité à Pierrelatte (52%) et Donzère (53%). En tête aussi à Suze-la-Rousse, Châteauneuf-du-Rhône, la Coucourde, les Tourettes, Ancône, Rochegude. Dans le nord du département, la candidate frontiste est aussi première à Tersanne, le Grand-Serre ou Lapeyrouse-Mornay. Un de ses meilleurs scores est dans le plus petit village du département, Rochefourchat : un habitant, huit inscrits et 57% des suffrages.

Abstention élevée

Si l'on comptabilise l'abstention (22% dans la Drôme) ainsi que les votes blancs ou nuls, ce sont 31% des électeurs qui ont décidé de ne choisir ni l'un, ni l'autre des deux candidats.