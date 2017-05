Présidentielle – 2nd tour : Les premiers résultats tombent dans le Poitou

Dans le Poitou, l'heure est encore au dépouillement mais les premiers résultats commencent à tomber, notamment dans les Deux-sèvres. Au niveau national, Emmanuel Macron l'emporte avec 65,1% des voix.

Dans le Poitou, les militants d'En Marche explosent de joie en voyant le visage d'Emmanuel Macron s'afficher à l'écran. Avec 65,1% des voix, il devient le plus jeune président de la république française. Reste à savoir qui a voté quoi et comment dans les différentes villes du Poitou. A 20h55, les premiers résultats tombent. réactualisation au fur et à mesure et possibilité de chercher des résultats commune par commune ici.

Retrouvez ci-dessous les premiers résultats dans le Poitou, et notamment dans les Deux-Sèvres.

POITIERS

MACRON : 80% (résultats partiels : 47 bureaux dépouillés sur 52)

LE PEN : 20%

Pour connaître les résultats des scrutins précédents dans la Vienne, consulter l'article Présidentielle - 1er tour : Macron en tête dans la Vienne devant Mélenchon et Le Pen

DEUX-SEVRES

MACRON : 72%

LE PEN : 28%

487 bureaux de vote

272 389 inscrits

Participation : 78,86% (-5,34 par rapport à 2012)

NIORT

MACRON : 82%

LE PEN : 18%

Inscrits : 39 962

Participation : 74,27 (-5 Points)

PARTHENAY

MACRON : 77%

LE PEN : 23%

Inscrits : 7 253

Participation : 80%

MELLE

MACRON : 75%

LE PEN : 25%

Inscrits : 2 480

Participation : 72,58%

THOUARS

MACRON : 71%

LE PEN : 29%

Inscrits : 6 271

Participation : 70,67%

CHAURAY

MACRON : 78,99%

LE PEN : 21,01%

LA CRECHE

MACRON : 75,97%

LE PEN : 24,03%

AIFFRES

MACRON : 77,63%

LE PEN : 22,37%

MAULEON

MACRON : 73%

LE PEN : 27%

Inscrits : 5 736

Participation : 83%

Pour connaître les résultats des scrutins précédents dans les Deux-Sèvres, consulter l'article Présidentielle - 1er tour : Macron en tête dans les Deux-Sèvres devant Jean-Luc Mélenchon et François Fillon.