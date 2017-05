Présidentielle 2nd tour - Sacha Houlié EnMarche! : "On est conscient qu'il va falloir réconcilier"

Matinale spéciale élections ce lundi matin. L'occasion pour le poitevin Sacha Houlié d'En Marche! de nous livrer son analyse. La députée du Nord Vienne V.Massonneau se donne,elle, le temps de la réflexion pour savoir si elle va prendre l'étiquette Majorité Présidentielle

Sacha Houlié, poitevin à l'origine du mouvement Les Jeunes Avec Macron, "c'est une victoire historique, c'est une recomposition politique. Nous nous sommes battus avec une France divisée. On est conscient qu'il va falloir réconcilier cette France et cette réconciliation elle est avant tout politique".

Les autres réactions :

Véronique Massonneau députée écologiste du Nord-Vienne : "Je suis soulagée, j'avais une inquiétude. La République peut continuer de vivre. Pour la suite, avant de me positionner je vais attendre un peu, nous avons une réunion mardi avec les élus de la majorité. Il faut voir ce qui sera le plus important pour la France, je vais réfléchir un peu. Ce n'est pas si facile que cela."

Jean-Romée Charbonneau chef de file FN dans les Deux-Sèvres :"Ca prouve l'échec patent de nos adversaires, nous avons quand même 11 millions d'électeurs. Nous ne sommes pas un parti d'extrême droite."

Philippe Chadeyron référent En Marche! dans la Vienne : "C'était impossible, on l'a fait ! Pour les législatives, dans le Sud Vienne, je ne peux pas vous dire s'il y aura un candidat En Marche! face au député sortant Jean Michel Clément mais le socialiste est bien "macroncompatible. Quant à Véronique Massonneau, dans le Nord Vienne, mon souhait personnel c'est oui car j'ai beaucoup d'estime pour elle".

Olivier Chartier, président LR dans la Vienne : "Je félicite notre nouveau Président, je veux lui dire bonne chance, sa mission est difficile. Il faut qu'il mesure aussi la gravité de la situation.Je souhaite un président qui préside et un gouvernement qui gouverne bien la France. Je ne souhaite pas 5 ans d'immobilisme et la meilleure façon d'avancer c'est de porter le projet de la droite et du centre"

Alain Claeys député maire PS de Poitiers : "Une page importante de la vie politique française se tourne. Je souhaite que le camp progressiste l'emporte à l'assemblée nationale. Dans ce cadre là, je soutiendrai les candidats socialistes qui ont un rôle à jouer. Nous poursuivrons notre action pour faire reculer le Front National"