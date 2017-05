Présidentielle 2nd tour - En immersion dans une famille du Poitou

C'est devant leur poste de télévision qu'Alain, Anne et leurs 2 enfants ont suivi les résultats de la présidentielle ce dimanche 7 mai 2017. Pendant plusieurs semaines de la campagne électorale, France bleu Poitou a suivi cette famille de Vouzailles. Epilogue.

Alain 51 ans, Anne 48 ans et leurs 2 enfants (Emilien et Blanche) vivent à Vouzailles. La politique, ils s'y intéressent oui, sans être militants pour un parti ou un autre. Pendant toute cette campagne présidentielle France Bleu Poitou les a suivi. Pour recueillir leur sentiment sur cette campagne hors-normes. Jusqu'à l'épilogue ce dimanche 7 mai 2017.

Soulagement à la vue de Macron sur l'écran

C'est devant la télévision qu'ils ont installée dans la cuisine que la famille attend les résultats de cette présidentielle 2017. 20 heures. Le visage d'Emmanuel Macron s'affiche sur leur écran. Réactions en rafale "C'est Macron"... "65% !" ... "c'est beaucoup quand même 65% !"...

Anne la mère souffle "je suis soulagée", lâche -t-elle. Le 4 avril dernier, dans un reportage en immersion dans cette famille Poitevine, la mère expliquait que le FN lui faisait très peur. Que l'Extrême-droite n'avait jamais été aussi près du pouvoir. Et qu'elle portait encore en elle le traumatisme de 2002. Blanche, 16 ans, n'avait alors qu'un an.

Ce dimanche 7 mai, Anne le dit, elle est soulagée, mais ce n'est pas complètement la fête non plus.

"J'ai le sentiment que ce n'est pas un vote qui suscite l'enthousiasme des gens.Il y a beaucoup de personnes qui ont voté par défaut. donc 65%, c'est bien, mais on est quand même loin par rapport aux 80% de Jacques Chirac en 2002. Et puis, maintenant, il va falloir une majorité pour gouverner", souligne-t-elle.

Une lourde tâche attend le nouveau Président

Alain, lui, sait que les mois à venir vont être décisifs, et il attend beaucoup du nouveau Président.

"Je pense que la tâche va être rude. Il faut absolument qu'il assure le coup pour les 5 années à venir, parce que si les français sont mécontents de son quinquennat, ça risque d'être encore plus compliqué qu'aujourd'hui." explique-t-il.

Du haut de ses 16 ans, Blanche, elle n'a jamais voté de sa vie. Mais en tant qu'aspirante journaliste, elle a suivi ces élections de près.

"C'est vrai que si son quinquennat passe mal, les français vont être encore plus énervés. Ils auront le sentiment que personne ne peut changer les choses, et ça va être moins drôle."

Et les parents de renchérir : "Probablement qu'on verra les français dans la rue, si ça ne se passe pas bien"...

Encore faut-il avoir une majorité pour gouverner

Emilien, lycéen en terminale, attend pour sa part de voir à quoi va ressembler le gouvernement d'Emmanuel Macron.

"Il faudrait qu'on sache rapidement avec qui il gouvernera, avec quel bord politique. Ca donnera une idée de ce qu'il fera, je pense", explique l'adolescent.

Pour Alain, le père, les français vont forcément réagir en fonction du premier ministre choisi. Pour Anne, la mère, "on reste toujours dans une logique gauche-droite qui a toujours équilibré le pays. Il faut savoir quelle coloration il va donner à son gouvernement", relève-t-elle.

Prochaine étape : les législatives

Dans cette famille de Vouzailles, on sait que les législatives en France, et notamment dans la Vienne, seront primordiales pour permettre au nouveau Président de gouverner. On on suppose déjà que la campagne sera hors-norme, comme pour la présidentielle.

Mais ça, ce sera en juin. En attendant, ce dimanche 7 mai 2017, dans cette famille Poitevine, on zappe sur une autre chaîne et on regarde un bon film en famille.

