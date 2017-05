Présidentielle - 2nd tour : la participation est en baisse à 17h en Pays de Savoie

A 17h le taux de participation en Haute-Savoie est de 65,37% et en Savoie il est de 65,28%. A chaque fois, c'est une participation en baisse par rapport au premier tour.

En Haute-Savoie, les bureaux de vote ferment à 19h.

Haute-Savoie : 65,37% de participation à 17h

A 17h ce dimanche 7 mai, le taux de participation au second tour de l'élection présidentielle en Haute-Savoie est est en baisse par rapport à la même heure au premier tour. Il est de 65,37% contre 67,6% il y a deux semaines à la même heure.

Savoie : 65,28% de participation à 17h

En Savoie, les bureaux de vote ferment à 19h sauf à Chambéry où ils ferment à 20h.

A 17h ce dimanche 7 mai, le taux de participation au second tour de l'élection présidentielle en Savoie est en baisse par rapport à la même heure au premier tour. Il est de 65,28 % contre 68,7% il y a deux semaines. Il est aussi largement en baisse par rapport aux précédentes élections présidentielles à 17h lors d'un second tour (74% en 2012 et 79% en 2007).