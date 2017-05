Présidentielle - 2nd tour : la participation en forte baisse dans les Hauts-de-France

Pour le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche, la participation au scrutin à 17h connaît une forte baisse partout en France et dans tous les départements de la région des Hauts-de-France.

Pour le second tour de l'élection présidentielle, la participation à 17h connaît une forte baisse partout en France et dans tous les départements de la région des Hauts-de-France. Pas-de-Calais, Nord, Aisne, Somme et Oise sont touchés par cette baisse du taux de participation des électeurs. Avec un recul de la mobilisation des électeurs particulièrement spectaculaire dans l'Oise où l'on passe de 76,30% en 2012 à 62,30% ce dimanche.

La participation à 17h dans la région des Hauts-de-France. © Radio France - Denis Souilla