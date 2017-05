Présidentielle - 2nd tour : la participation en baisse à 17h en Normandie

Pour le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche, la participation au scrutin à 17h connaît une forte baisse partout en France et dans tous les départements de la région Normandie.

Pour le second tour de l'élection présidentielle, la participation à 17h connaît une forte baisse partout en France et dans tous les départements de la région Normandie : Calvados, Orne, Manche, Eure et Seine-Maritime sont touchés par cette baisse du taux de participation des électeurs. Par exemple, dans le Calvados, le taux de participation recule de cinq points. Cela dit, l'Eure est l'un des départements où l'on a le plus voté depuis ce matin avec 72,49% de participation (contre 74,85% en 2012).

La participation à 17h en Normandie. © Radio France - Denis Souilla