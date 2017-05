Présidentielle - 2nd tour : la poussée du Front national (48,5%) fait parler la Corse

Emmanuel Macron arrache la première place en Corse. Mais ce n’est pas son succès qui alimente les conversations sur l’île mais plutôt la poussée du Front National qui fait quasiment jeu égal au sortir du deuxième tour de l’élection présidentielle.

Nombreux y voyaient un vote contestataire au soir du premier tour, mais le résultat de l’élection présidentielle en Corse, ce 7 mai, n’a plus réellement à voir avec la contestation. Marine Le Pen a peut-être perdu quelques points entre un tour et l’autre, mais elle est restée collée aux basques d’Emmanuel Macron. Les deux candidats n’ont achevé ce scrutin qu’avec 3.900 voix d’écart. Peu de choses au plan régional, un écart particulièrement étroit à Bastia (360 voix), insignifiant à Ajaccio (38 voix).

Un vote d’adhésion qui va se poursuivre ?

D’ailleurs Francis Nadizi, chef de file du FN sur l’île se satisfait du résultat obtenu. "On a fait un très beau score sur l’ensemble de la Corse. Cela permet d’ouvrir un certain nombre de perspectives. Ça ouvre les voies de l’espérance pour un certain nombre de choses. Il y a eu un vote massif d’adhésion aux propositions très concrètes de Marine Le Pen qui répondaient à des problèmes très concrets que vivent malheureusement les gens au quotidien. C’est donc un vote d’adhésion qui, à mon avis, va se poursuivre à l’occasion des élections législatives ".

Pour Michel Leca, chargé de mission au Front national pour la Corse du Sud : "le score de Marine Le Pen en Corse est exceptionnel. Les législatives arrivent. J’espère que les gens vont comprendre qu’il faut un contre-pouvoir à Macron qui propose la ruine du pays".

Un rejet de la vie publique, des politiques…

Le résultat obtenu par la candidate FN laisse songeur. Et dans les rangs des partis traditionnels, de nombreuses questions se posent. A Ajaccio, Laurent Marcangeli ne se pose surtout pas en donneur de leçon mais il fait le constat que sa "ville est coupée en deux. Nous l’avions déjà vérifié lors du premier tour, et il y a six ans, à l’occasion de l’élection de monsieur Hollande. Cela nous oblige au niveau local à poursuivre les efforts dans les quartiers où Marine Le Pen fait des scores très élevés. Il y a derrière ces résultats une forme de rejet de la vie publique, des politiques, et des attentes. C’est aussi cela qu’il faut retenir. C’est l’équation qu’il faudra résoudre à l’avenir ".

Une équation à laquelle il faudra apporter un intérêt tout particulier et une oreille attentive, indique Julien Morganti, candidat à la candidature "En marche!" dans la première circonscription de Haute-Corse qui indique qu’"il faut entendre la détresse sociale qui émane des quartiers populaires".

Maria Giudicelli s’inquiète de cette poussée du Front National en Corse. "C’est pour moi un séisme. Je continue de dire qu’il y a de la désespérance, du désespoir".

Jean Charles Orsucci, le maire de Bonifacio, considère que la Corse a relevé le défi qui s’imposait à elle : "Il faut savoir d’où l’on part. C’est une île qui a toujours voté très majoritairement à droite ou à l’extrême droite. La Corse a relevé le challenge dans l’entre-deux tours et permis à Emmanuel Macron de l’emporter".

