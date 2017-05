Présidentielle – 2nd tour : la soirée vue de l'Yonne

Emmanuel Macron a été élu président de la République, à l'issue du second tour de l'élection présidentielle,avec plus de 65% des voix. Dans l'Yonne, ses partisans et ceux de Marine Le Pen s'étaient réunis pour accueillir les résultats. Nous les avons suivis à Auxerre et à Avallon.

A Auxerre, les participants d'En Marche étaient regroupés dans un bar auxerrois pour fêter la victoire. Installés devant deux écrans de télévision, une trentaine d'entre eux se sont réunis pour vivre ensemble le résultat de ce deuxième tour de l'élection présidentielle.

A l’annonce du résultat, les militants d'En marche laissent éclater leur joie. Ils crient, applaudissent, agitent des ballons bleus, blancs rouges et agitent des pancartes En Marche.

"C’est un résultat extraordinaire, car cela fait barrage au nationalisme"

François et Jean-Pierre n'en reviennent pas : "Un très grand soulagement, c’est énorme. C’est un résultat extraordinaire car cela fait barrage au nationalisme. On s’attendait à une victoire mais pas à une victoire aussi large »

Car Fata en est convaincu ,Emmanuel Macron incarne une nouvelle dynamique : « C’est l’espoir de tout un peuple. Il est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut »

"Emmanuel Macron a le devoir de réussir son mandat "

Les sympathisants d'Emmanuel Macron fêtent la victoire à Auxerre. Reportage D'Isabelle Rose Copier

Mais le plus dur reste à faire, estime Victor, ne pas décevoir."C’est le dernier coup avant l’extrême, avant peut-être la fin de la démocratie comme on l’entend aujourd’hui donc Emmanuel Macron a le devoir de réussir son mandat »

Et pour cela l'une des priorités selon Anne sera de rassembler. « Je suis ravie qu’il soit passé mais il y a maintenant beaucoup de travail à faire pour que tous les gens qui ont accepter de voter pour lui sans y croire soit persuadé qu’il peut faire quelque chose et il faut trouver une solution pour qu’ils puissent travailler tous ensemble.

Et la première échéance sera dès cette semaine les investitures pour les législatives.

La déception des militants du Front National à Avallon

A Avallon, quelques militants frontistes assistaient eux aussi à l'annonce des résultats du second tour de la présidentielle dans une salle de la mairie. Et au-delà de la défaite, il y a de la déception face au score de Marine Le Pen. David visait bien plus haut que les 35% réalisés hier soir. "On s'attendait à faire 40%, voir même 45%. On est déçu. C'est le résultat de l'alliance des autres partis. Sans ces alliances, le Front national serait au pouvoir. Les français ne comprennent pas que Marine Le Pen a des solutions pour relever le pays. Maintenant, il y a les législatives. Il va falloir compter avec le Front national. "

Les militants du front National avallonais n'y avaient jamais autant cru. Reportage Bruno Blanzat Copier

Des frontistes qui comptent surfer sur la progression historique de leur parti. Jamais le Front National n'avait attiré autant de français. Près de 11 millions. De quoi, selon eux, croire à la victoire dans 5 ans.