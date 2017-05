Présidentielle – 2nd tour : les réactions dans l'Yonne

Découvrez les réactions dans l'Yonne de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la république avec plus de 65% des voix.

Guy Férez, le maire d'Auxerre, soutien d'Emmanuel Macron :

"C'est à la fois un rejet du Front National, ces résultats du second tour le prouvent. Mais c'est aussi autre chose. Emmanuel Macron doit montrer qu'aujourd'hui il va savoir répondre aux aspirations des français. Maintenant il s'agit pour lui de disposer d'une majorité présidentielle.Ça va être compliqué, mais qui aurait parié il y a un an qu''Emmanuel Macron allait devenir président de la république. Je crois que les français vont lui donner les moyens de gouverner demain."

Patrice Tampied, référent départemental d'En Marche :

"Moi j'avais prédit qu'il ne fallait pas que Marine le Pen fasse plus de 35%, c'est fait. Maintenant il s'agit de faire comprendre aux électeurs, surtout chez nous dans l'Yonne, que voter Front National est un vote inutile et que jamais ce parti ne sera au gouvernement. Et dans les semaines qui viennent, il faut donner les moyens à Emmanuel Macron de mettre en œuvre son programme en votant pour les candidats d'En Marche aux élections législatives."

Guillaume Larrivé, député les Républicains de l'Yonne :

"Je crois que l'élection du président Macron a l'apparence du changement, mais qu'elle présente un grand risque d'immobilisme, avec le même programme et le même système que ces dernières années. A droite, nous sommes une nouvelle génération avec François Baroin, Laurent Wauquiez. Nous sommes prêts à gouverner, c'est à dire à dire à assumer une quo-existence, sans compromissions. Le président va présider. La nouvelle génération de la droite, elle , est prête à gouverner, si nous gagnons l'assemblée nationale."

Jean Baptiste Lemoyne, sénateur ex les Républicains , soutien d'Emmanuel Macron :

"Nous sommes conscient que dans ces 65%, il y a à la fois, il y a des orphelins de François Fillon , de Benoit Hamon, peut être des orphelins de Jean Luc Mélenchon. Mais tous peuvent se retrouver dans des éléments du projet que porte Emmanuel Macron. Avec une nouvelle façon de faire de la politique. Tout simplement en évitant les dogmes, les idéologies, et en allant à des mesures concrètes."

Mathieu Deburghrave, porte parole dans l'Yonne de la France Insoumise :

"Il y a quand même quelque chose qui est inquiétant, c'est que le Front National arrive quand même à 11 millions de voix dans notre pays. Cela veut dire qu'il y a 11 millions de personnes qu'il va falloir aller convaincre que ce n'est pas la solution. Quant à Emmanuel Macron, s'il n'arrive pas à avoir de majorité à l'assemblée nationale, il aura du mal à gouverner. Nous notre objectif, c'est d'avoir le plus de députés possible rassemblés sous les couleurs de la France Insoumise. Et si Emmanuel Macron parvient à construire une majorité présidentielle, nous nous situerons clairement dans une opposition de gauche. "