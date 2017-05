Présidentielle - 2nd tour : la participation en baisse dans la Manche

Les électeurs sont appelés ce dimanche à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Retrouvez ci-dessous les résultats par commune, département et région.

C'est ce dimanche le second tour de l'élection présidentielle. Près de 380 000 électeurs sont appelés à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On connaîtra à 20 heures le nom du prochain Président de la République.

Le rappel du premier tour

Lors du premier tour, le candidat d'En Marche est arrivé en tête avec 24,85% des voix devant François Fillon (21,59%). La candidate du Front National s'est classée troisième avec 20,51%. La participation a atteint 81,48% dans la Manche et comme ailleurs, la principale inconnue depuis quinze jours, réside dans le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon.

Les résultats du second tour

Dans l'attente des premiers résultats officiels à partir de 20 heures, une seule donnée dans le département de la Manche : le taux de participation. A 17 heures, il était de 63,7% soit largement en baisse par rapport à 2012 (71,5%) et surtout par rapport à 2007 (75%) des voix. Inédit dans la 5e République, le taux de participation au second tour est en outre inférieur à celui enregistré lors du premier tour, à la même heure. Le 23 avril dernier, à 17 heures, ce sont 66,8% des Manchois qui avaient voté.