Présidentielle - 2nd tour : le taux de participation en baisse dans l'Oise et en hausse dans la Somme

Les électeurs sont appelés ce dimanche à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. A midi dans la Somme, le taux de participation est à 32,49%. Il est à 25,63% dans l'Oise.

C'est ce dimanche le second tour de l'élection présidentielle. Près de 410 000 électeurs sont appelés à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans la Somme. Ils sont plus de 730 000 électeurs dans l'Oise. On connaîtra à 20 heures le nom du prochain Président de la République.

Le rappel du premier tour

Lors du premier tour, c'est Marine Le Pen a réalisé le meilleur score dans la Somme avec 30,37% des voix. Emmanuel Macron a terminé deuxième. Le candidat d'En Marche a totalisé 21,75% des suffrages. La participation a atteint 79,89%.

Dans l'Oise, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête avec 25,31% des voix devant Jean Luc Mélenchon (23,97%). François Fillon est arrivé troisième (18,44%). La candidate du Front National a fini quatrième avec 17,19%des suffrages. La participation a atteint 77,09% dans le département.

Les résultats du second tour

A midi, pour le 2ème tour, le taux de participation s'élève à 32,49% dans la Somme contre 29,07% au 1er tour. Il était à 32,96% en 2012. Dans l'Oise, il est à 25,63% en baisse par rapport au 1er tour à la même heure où on était à 26,30%. Il s'élevait à 33,26% en 2012.

Participation en hausse à Amiens

A 11h, le taux de participation pour la ville d'Amiens est en hausse: 22,05% contre 21,14% il y a 15 jours.