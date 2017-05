Présidentielle - 2nd tour : les résulats et les réactions dans le Calvados et l'Orne

Les électeurs sont appelés ce dimanche à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Retrouvez ci-dessous les résultats dans le Calvados et l'Orne, mais aussi dans toute la France.

Plus de 500 000 électeurs calvadosiens et près de 210 000 Ornais étaient appelés à se prononcer lors du second tour de l'élection présidentielle 2017. Emmanuel Macron (En Marche) a largement devancé Marine Le Pen dans les deux départements.

Dans le Calvados, il a obtenu 67,12% des suffrages (232 952 voix), laissant Marine Lepen (Front National) avec moitié moins : 32,88% soit 114 101 voix. Dans ce département, 109 700 électeurs ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote, et 44 309 votants n'ont pas choisi de candidat (blanc ou nul). (Voir les résultats en détails)

Dans l'Orne, l'écart est moindre. Emmanuel Macron l'emporte, mais avec 61,64% des suffrages, soit 88 484 votes. En face, Marine Le Pen recueille 38,36% des votes, 55 070 électeurs ont mis son nom dans leur enveloppe. 19 560 Ornais se sont rendus aux urnes mais n'ont pas exprimé de choix. (Voir les résultats en détails)

Réactions

"Nous gagnons avec un score tout à fait intéressant, plus que ce qu'on avait pensé, mais il y a aussi un gros score du FN et une forte abstention. Ces éléments là nous obligent à comprendre ce que les gens veulent et à répondre à leurs attentes. Maintenant, il faut une majorité au président, pour conduire les projets, elle doit être fidèle loyale et constructive. Il est important que la France soit gouvernable, nous avons l'impérieuse nécessité de réussir. J'entends certains dire que les législatives doivent être le troisième tour de la Présidentielle, il ne faut pas qu'il y ait de revanche à ce moment là. C'est une culture politique qui change, c'est notable. à partir de là, chacun doit se repositionner, ce ne sont plus les partis qui commandent, c'est le projet la volonté des uns et des autres de travailler ensemble". Hélène Burgat, maire de Mondeville, encartée au PS, soutien d'Emmanuel Macron

"C'est quand même un résultat qui reflète une victoire : 35% contre tous les autres partis. Ce qui nous donne beaucoup d'espérance pour les législatives, nous pourront faire un très gros groupe à l’assemblée. Dans les campagnes, nous devrions avoir pas mal d'élus. Pour ce qui est du débat d'entre-deux-tours, il y a eu quelques mécontents le lendemain, mais je ne pense pas qu'il ait eu une grande influence. Marine Le Pen fait un appel à tous les patriotes, pour qu'ils nous rejoignent pour faire face au mondialisme, voilà ce qu'elle a voulu dire lorsqu'elle a parlé de refonte du Front National". Lionel Stiefel, premier secrétaire du Front National dans l'Orne

"Je suis surtout satisfait qu'on tourne la page de la présidentielle. Le climat n'était pas bon, l'amertume dans les campagne étaient forte. Les gens n'avaient qu'une envie c'est qu'on passe à autre chose. Un nouveau président a été élu, on va pouvoir ouvrir une nouvelle pas avec les législatives et les Français n'ont pas signé un chèque en blanc à Emmanuel Macron, il y a une attente forte de redressement de la France, il y a une vraie inquiétude dans les campagnes donc ce que j’attends surtout c'est qu'on puisse avoir une assemblée, stable et forte pour porter les réformes dont le pays a besoin". Cédric Nouvelot, premier secrétaire Les Républicains dans le Calvados

"Il faut maintenant répondre à l'urgence sociale de nos concitoyens. On le voit dans les scores, dans les villes, les quartiers populaires, le Front national arrive en tête, il faut entendre cette protestation et mettre en place des politiques autres que des politiques libérales. Il faut être conscient que la gauche rassemblée a le même poids que la droite et si nous ne voulons pas laisser à la droite et au Front National la possibilité de porter d'autres politiques qu'En Marche, la gauche doit se rassembler pour offrir d'autres perspectives à nos concitoyens". Christophe Le Foll, premier secrétaire du Parti Socialiste dans le Calvados

Le rappel du premier tour

Lors du premier tour, le candidat d'En Marche est arrivé en tête avec 24,83% des voix dans le Calvados, devant François Fillon (20,50%). La candidate du Front National s'est classée troisième avec 20,36%. La participation a atteint 81,48% dans la Manche.

Dans l'Orne, c'est François Fillon qui est arrivé en tête avec 24,74% devant Marine Le Pen (23,80%) et Emmanuel Macron (21,57%). La participation a atteint 81,65% dans le département.

Les résultats du second tour