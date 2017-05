Présidentielle - 2nd tour : Macron en tête dans le Nord, le Pen dans le Pas de Calais

Le département du Nord a placé Emmanuel Macron en tête de ce second tour de l'élection présidentielle. Le Président élu réalise ses plus gros scores dans la métropole lilloise. En revanche, c'est Marine le Pen qui l'emporte dans le Pas de Calais.

Dans le département du Nord, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête de ce second tour. Le candidat d'En Marche obtient 56,90% des voix. Les scores les plus importants, on les trouve dans l'agglomération lilloise : 78% à Lille et ses communes associées (83% pour la seule ville de Lille), 74% à Roubaix, 62% à Tourcoing. A Douai, le score est moindre, 58%, 54% à Dunkerque.

Marine le Pen en tête dans le Pas de Calais

Dans le Pas de Calais, la candidate du FN devance Emmanuel Macron, avec 52,05% des voix. Avec des scores importants dans le bassin minier, près de 58% à Liévin, 61% à Hénin Beaumont. A Calais, Marine le Pen obtient 57% des voix.

Le Pas de Calais a plus voté que le Nord

En ce qui concerne la mobilisation des électeurs : dans le Pas de Calais, 24% se sont abstenus, 26,7% dans le Nord.

Le rappel du premier tour

Lors du premier tour, la candidate du Front National a réalisé le meilleur score dans le Nord avec 28,22% des voix. Emmanuel Macron a terminé deuxième. Le candidat d'En Marche a totalisé 19,85% des suffrages. La participation a atteint 76,59%.

Dans le Pas-de-Calais, c'est Marine Le Pen qui est arrivée largement en tête avec 34,34% devant Jean Luc Mélenchon (19,12%). Emmanuel Macron a terminé troisième avec 18,46% des voix.

Les résultats du second tour