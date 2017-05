Présidentielle - 2nd tour : la participation et le vote en Seine-Maritime et dans l'Eure

Les électeurs sont appelés ce dimanche à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Retrouvez ci-dessous les résultats en Seine-Maritime et dans l'Eure, mais aussi dans toute la France.

C'est ce dimanche le second tour de l'élection présidentielle. Plus de 880 000 électeurs sont appelés à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en Seine-Maritime. Ils sont près de 428 000 électeurs dans l'Eure. On connaîtra à 20 heures le nom du prochain Président de la République.

La participation au second tour

A 17 heures, les taux de participation sont en baisse dans nos deux départements. En Seine-Maritime, elle est de 69,71% contre 74,92% le 28 avril. Dans le département de l'Eure, la taux atteint 72,49% contre 74,31% il y a quinze jours.

A 16h au Havre, le taux de participation s’élève à 55,82% (57,86% au 1er tour)

Le rappel du premier tour

Lors du premier tour, la candidate du Front National a réalisé le meilleur score en Seine-Maritime avec 24,90% des voix. Emmanuel Macron a terminé deuxième. Le candidat d'En Marche a totalisé 21,23% des suffrages. La participation a atteint 79,89%.

Dans l'Eure, c'est Marine Le Pen qui est arrivée largement en tête avec 29,31% des voix devant Emmanuel Macron qui a totalisé 18,46%. La participation a atteint 80,77% dans le département.

Les résultats du second tour