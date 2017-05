Présidentielle - 2nd tour : près de 600.000 électeurs appelés aux urnes dans le Poitou

Le second tour de la présidentielle se tient ce dimanche 7 mai 2017, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les chiffres de l'abstention seront observés de près toute la journée.

Qui accèdera à l'Elysée, pour prendre la succession de François Hollande? La réponse est dévoilée ce dimanche soir à 20 heures, après le second tour de l'élection présidentielle. Dans le Poitou, environ 600.000 électeurs sont appelés aux urnes. En 2012, le second tour avait réuni plus de 80% des votants.

311.000 électeurs dans la Vienne

Voici les chiffres clés de ce scrutin dans la Vienne :

274 communes

450 bureaux de vote

310 971 électeurs (dont 47 000 rien qu'à Poitiers)

433 203 habitants

En 2012, la participation dans la Vienne a été de :

82,69 % le 22 avril 2012 pour le 1er tour

82,72 % le 6 mai 2012 pour le 2nd tour

Quelle participation en Deux-Sèvres?

Voici les chiffres clés de ce scrutin dans les Deux-Sèvres :

293 communes

487 bureaux de vote

273 532 inscrits

373 553 habitants

En 2012, la participation dans les Deux-Sèvres a été de :

83,9 % le 22 avril 2012

84,20 % le 6 mai 2012

Les bureaux de vote ouverts jusqu'à 19h

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h dans les deux départements du Poitou.

Si vous avez une procuration : rendez-vous d'abord dans votre bureau de vote avec votre pièce d'identité. Là, on vous dira que vous avez une procuration et qu'il faut vous rendre dans le bureau de vote où est inscrit la personne qui vous a donné procuration.

Les résultats dans votre commune

Les résultats du second tour seront dans le Poitou seront publiés sur francebleu.fr, avec les scores par commune. D'autres informations autour du scrutin dans le Poitou sur la page Facebook de France Bleu Poitou et sur le compte twitter @bleu_poitou.