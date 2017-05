Présidentielle : pour Xavier Bertrand, "les Français ont refusé de céder au désespoir"

Après l'annonce de la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle ce dimanche, pour le président de la région Hauts-de-France, figure importante de la droite républicaine, Xavier Bertrand : "les Français ont refusé de céder au désespoir".

"Les Français ont refusé de céder au désespoir" écrit Xavier Bertrand, président Les Républicains, de la région Hauts-de-France ce dimanche après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. "C'est une certaine idée de la France et de la République qui s'est imposée". Et il adresse à Emmanuel Macron, ses "félicitations républicaines". "J'attends de lui qu'il n'oublie pas la colère et l'inquiétude que les Français ont exprimé à l'occasion de cette campagne présidentielle". Xavier Bertrand, ancien ministre, qui dirige la région Hauts-de-France où le Front national réalise des scores importants (voir notre graphique ci-dessous).

Ce soir, une fois encore, la dernière peut-être, les Français ont refusé de céder au désespoir. #Presidentielle2017 — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) May 7, 2017

INFOGRAPHIE - Les électeurs FN dans les Hauts-de-France

Si l'on compare, en valeur absolue, les votes engrangés par le FN lors des précédents scrutins électoraux depuis 2002 dans l'ensemble de la région Hauts-de-France, anciennement Nord-Pas-de-Calais et Picardie (premiers tours et seconds tours si des candidats FN étaient qualifiés), il s'avère que le parti d'extrême-droite a quasiment doublé la masse de ses électeurs dans la région.