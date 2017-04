Présidentielle : 450 000 électeurs haut-viennois et corréziens s'apprêtent à voter dimanche

Ce dimanche, c'est le jour J pour l'élection présidentielle. Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures pour ce 1er tour et plus de 450 000 électeurs haut-viennois et corréziens sont attendus pour choisir parmi les 11 candidats à la fonction suprême.

Ce dimanche, 267 000 électeurs sont attendus en Haute-Vienne et 187 000 en Corrèze pour participer au premier tour de l'élection présidentielle. Avec des démarches incontournables.

Une pièce d'identité est obligatoire pour voter, alors que la carte d'électeur, elle, n'est pas forcément nécessaire. Le tout est de se présenter dans le bon bureau de vote. Une fois sur place, passage obligé dans l'isoloir pour choisir en secret son bulletin. Attention, le bulletin doit rester absolument vierge et indemne de toute déchirure pour être valable. Vous pouvez tout de même le plier pour qu'il entre dans l'enveloppe...

Mais cette année, il y a une nouveauté : les horaires. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19 heures et non plus jusqu'à 18 heures. Une mesure accueillie plutôt tièdement dans certaines petites communes qui ne voient pas grand intérêt à étendre ainsi les horaires.

D'autant plus qu'il faut du monde pour tenir les bureaux de vote. Quatre personnes minimum, multipliées par 750 bureaux de vote en Haute-Vienne et en Corrèze, sans compter le dépouillement qui mobilisera ensuite des centaines de scrutateurs.