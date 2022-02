Présidentielle : 70 élus finistériens signent une tribune pour Anne Hidalgo

Dans une tribune publiée ce mardi, 70 élus et anciens élus finistériens apportent leur soutien à la candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo. Dans ce texte, ils déplorent "cette surenchère permanente dans ce début de campagne présidentielle" et invitent à parler des "vrais sujets".

A 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle, et alors que la candidate socialiste Anne Hidalgo est créditée de 1,5% des intentions de vote selon un sondage Elabe pour L'Express et BFMTV, 70 élus finistériens signent ce mardi une tribune pour la soutenir. Parmi les signataires, Tristan Foveau, le Premier secrétaire du parti socialiste dans le Finistère, et vice-président de Brest Métropole.

"Bruit et fureur"

Dans une interview à France Bleu Breizh Izel, le socialiste regrette "la surenchère permanente dans la violence verbale", en référence aux meetings politiques du week-end de Marine Le Pen et Eric Zemmour. Selon l'élu brestois, "le seul bruit médiatique qui arrive à percer aujourd'hui, c'est le bruit et la fureur". Ces 70 élus signataires souhaitent porter les "vrais sujets" dans le débat politique.

Pour les socialistes, l'avenir fait face "à trois urgences, et c'est ce qu'Anne Hidalgo développe dans son projet", poursuit Tristan Foveau. "L'urgence démocratique, l'urgence sociale et l'urgence environnementale." Les socialistes défendent l'idée que la crise climatique est "devant nous" et qu'il faut "prendre des décisions drastiques dans les mois et les années qui viennent". La crise sociale "et du pouvoir d'achat est dans les débats en permanence, tant sur le plan de l'énergie que du logement, de la capacité à bien vivre qu'à se nourrir". Enfin, termine Tristan Foceau, sur le terrain démocratique, "on sent dans ce pays une crispation démocratique sidérante".

Et à 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle, "il n'est pas trop tard". C'est même "suffisant pour convaincre".