Présidentielle : 800 spectateurs pour le meeting hologramme de Jean-Luc Mélenchon à Pau

Le multi-meeting de Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France Insoumise à l'élection présidentielle s'est tenu dans douze villes ce mardi soir. Jean-Luc Mélenchon était physiquement à Lille et dans 11 villes en hologramme. Il s'est donc produit devant près de 800 spectateurs réunis au Zénith de Pau. Des militants essentiellement, des élus aussi, et des curieux qui venaient du Béarn et du Pays Basque. Quasiment tous convaincus et souvent tous intrigués par cette technologie qui est presque devenue la marque de fabrique de ce prétendant à l'Élysée.

Environ 200 équipes techniques

La mise en place sur les 12 sites de ce meeting multiple, en physique et en hologrammes, a mobilisé environ 200 personnels techniques. Cela représente aussi trois semaines de préparation et une journée de montage, selon le communiqué du parti de La France Insoumise. Cela tombe bien, "on est là pour le fond et la forme" disent ceux qui ont fait le déplacement pour voir Jean-Luc Mélenchon au Zénith de Pau. Il y a même un peu d'excitation pour Raphaël, un Palois de 19 ans : "Est-ce qu'il va être transparent ou dans de la fumée ? C'est pour ça aussi que je suis venu, pour voir ce que ça vaut."

D'autres sont plus organisés et ont anticipé. C'est le cas de Lorie, venue du Pays Basque avec Mathieu : "On nous a conseillé de ne pas nous mettre trop devant sinon on ne voit pas les pieds, pas trop derrière sinon ça coupe la tête de l'hologramme, donc il faut se mettre bien au milieu." À 20h15 pétantes, le fameux hologramme apparaît, plutôt bien réussi. Jean-Luc Mélenchon a respecté le dress code pour être bien visible, costume gris clair et cravate rouge. C'est si réaliste qu'on voit très bien les plis de son pantalon. Certains ont trouvé ça "bluffant", "bien fait", "c'est de la science-fiction, comme Star Wars", "comme s'il était là"... Surtout comme quelqu'un qui n'a pas voulu rater la dernière ligne droite avant le 1er tour de l'élection présidentielle ce dimanche.

