Présidentielle : à Bordeaux, Fabien Roussel dédie son meeting à "la révolution féministe"

Il est 19 heures, les premiers discours débutent mais dehors, devant le Pin Galant à Mérignac, se pressent encore quelques centaines de personnes qui espèrent pouvoir entrer dans l'Auditorium pour assister au meeting de Fabien Roussel. Ce sera peine perdue : la salle est comble, plus de 200 personnes sont obligées de suivre la soirée depuis des écrans installés dehors. En tout, 3000 personnes sont venues pour le meeting bordelais du candidat communiste.

Les militants sont girondins, mais beaucoup ont fait le déplacement de bien plus loin : Haute-Garonne, Deux-Sèvres, Charente-Maritime... des militants PC ou jeunes communistes pour la plupart, mais aussi quelques curieux, intrigués par le dynamisme de la campagne de Fabien Roussel. Ce dernier arrive en fanfare un peu avant 20 heures. Le candidat PCF commence en évoquant la guerre que fait la Russie à l'Ukraine, demande une "condamnation internationale unanime de cette agression" et plaide pour l'accueil "des réfugiés ukrainiens mais aussi de tous ceux et celles qui fuient la guerre."

Une soirée dédiée à la lutte pour les droits des femmes

Puis Fabien Roussel aborde le sujet auquel il consacrera son meeting bordelais : la lutte pour les droits des femmes, "les premières à subir les conséquences directes du capitalisme et du patriarcat. Des conséquences mortelles" avance le candidat d'extrême gauche avant de saluer la mémoire de Chahinez Daoud, "victime d'un féminicide en pleine rue" rappelle Fabien Roussel. La jeune femme, mère de trois enfants, a été brûlée vive par son mari à Mérignac en mai 2021. "C'est pourquoi est venu l'heure de la révolution féministe et la fin de la société patriarcale" poursuit le candidat.

Le candidat communiste a égrené ses propositions : un plan pour renforcer les moyens de la justice sur la lutte contre les violences faites aux femmes, éduquer à l'égalité dès le plus jeune âge, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, "oui à la PMA, non à la GPA", "non à la prostitution"... mais aussi l'égalité salariale, ce vers quoi il compte tendre avec la création d'une fonction publiques "des métiers du lien", notamment les secteurs de la protection de l'enfance et du médico-social, "des métiers en grande majorité occupés par des femmes" ajoute Fabien Roussel qui prévoit un salaire minimum de 1700 euros net par mois pour ce statut.

