Présidentielle : à Cesson-Sévigné, l'Ehpad conduit ses résidents jusqu'au bureau de vote

Un peu moins de la moitié des 54 résidents de cet Ehpad de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), ira voter ce dimanche 24 avril, pour le second tour de l'élection présidentielle. C'est le cas d'Anne-Marie. Elle a voté au premier tour, elle ira au second. "Nous sommes des citoyens français, il faut participer bien sûr" lance la résidente. Dans l'Ehpad du château, la plupart des personnes âgées qui souhaitent mettre un bulletin dans l'urne a choisi d'utiliser une procuration. "Nous avons informé les résidents sur les démarches à faire pour réaliser une procuration. Pour la grande majorité d'entre eux, ce sont leurs familles qui ont pris en charge l'organisation. Mais nous avions proposé notre aide à ceux qui le souhaitent" explique le directeur de l'établissement Yoann Lecarpentier.

Une voiture de location pour se rendre au bureau de vote

Anne-Marie se rendra ce dimanche dans son bureau de vote. Arrivée il y a un an dans la résidence, elle était inscrite jusque-là à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Le personnel de l'Ehpad a fait le nécessaire pour lui permettre d'être inscrite à Cesson-Sévigné. Pour le premier tour, "c'est mon neveu qui m'a accompagné, on n'a même pas fait la queue". Pour ce second tour, Anne-Marie sera aussi accompagnée "si mon neveu ne peut pas, ce sont des gens de la résidence qui m'emmèneront" dit-elle. Le directeur de l'Ehpad a en effet tout prévu "nous avons loué une voiture pour Anne-Marie, et ceux qui le souhaitent. C'est un service que l'on rend à nos résidents, et c'est bien normal" explique Yoann Lecarpentier.