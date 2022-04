Présidentielle : à 12h le taux de participation au second tour est de 26,41%, en baisse par rapport à 2017

48,7 millions d'électeurs français sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche pour départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les premières estimations des résultats seront livrées à 20h, mais un chiffre est d'ores et déjà connu : le taux de participation à 12h. Il est de 26,41%, a annoncé le ministère de l'Intérieur, soit un point de plus qu'au premier tour de l'élection. Par rapport à 2017 en revanche, le taux de participation est en baisse.

Le taux de participation était précisément de 25,48% au premier tour à la même heure. Au second tour de la présidentielle de 2017, la participation atteignait 28,23% à la mi-journée.