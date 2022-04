Présidentielle : à la mi-journée, le taux de participation au second tour est de 28,12% en Mayenne

Ce dimanche 24 avril, 224 771 électrices et électeurs sont attendus aux urnes en Mayenne pour le second tour de l'élection présidentielle. À 12h, la préfecture de la Mayenne enregistre 28,12% de participation.

À la midi ce dimanche 24 avril, 28,12 % des électeurs et électrices mayennais ont déjà déposé leur bulletin dans les urnes pour le second tour de la présidentielle.

C'est plus qu'au premier tour, où le taux de participation en Mayenne était de 24,58 % à la même heure, dimanche 10 avril. En France, ce midi, le taux de participation est lui de 26,41%. 224 771 personnes sont inscrites sur les listes électorales pour le second tour en Mayenne et près de 49 millions de personnes au total en France.

224 771 électrices et électeurs sont attendus dans les bureaux de vote mayennais. - Préfecture de la Mayenne