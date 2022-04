Présidentielle : à Paris, on a voté après 20h dans 33 bureaux de vote

Ce dimanche, dans une trentaine de bureaux de vote parisiens, des électeurs ont voté pour le premier tour de l'élection présidentielle après 20h, fait savoir ce lundi la Mairie de Paris. "C'est une situation exceptionnelle qui a concerné, selon les décomptes, 33 bureaux répartis sur 9 arrondissements, sur les 899 bureaux de vote à Paris", précise cette dernière.

La mobilisation tardive a joué

Ce vote tardif s'est vu dans les 18e arrondissements de Paris, mais aussi ceux du centre (1 à 4), le 10e et le 15e notamment.

Il s'explique par les files d'attente parfois impressionnantes en fin de journée : il a fait beau et les Parisiens ont visiblement profité du beau temps.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Mairie de Paris relève ainsi que si en 2017, 19% des électeurs avaient voté après 16h lors du premier tour, ce dimanche, ils étaient près d'un quart (26%).

Les délais d'attente ont été rallongés non seulement par le monde plus important en fin de journée mais aussi à cause d'une situation particulière cette année, "des assesseurs [bénévoles] qui pour certains exerçaient cette mission pour la première fois dans un contexte où les procurations étaient nombreuses ainsi que les cartes d'électeurs non distribuées", indique encore la Mairie de Paris.

En vue du deuxième tour, la Ville va renforcer le nombre d'agents dans les bureaux les plus importants.

Un vote tardif légal, mais qui pose question

Tous les bureaux de vote devaient fermer à 20h, comme c'est la loi dans les grandes villes, et les bureaux parisiens n'ont pas fait exception : "un agent a fermé la file à 20h", assure la Mairie de Paris, qui rappelle que, conformément à la loi, tout électeur se trouvant dans un bureau de vote avant la fermeture peut effectuer son devoir citoyen, ce que confirme le ministère de l'Intérieur, citant l'article R.57 du code électoral.

Le ministère précise que "le scrutin est considéré comme clos une fois que la dernière personne placée dans la file d'attente avant l'heure de clôture aura effectué son vote".

Il n'y a donc pas eu d'infraction, mais dans certains bureaux de vote, les électeurs ont donc entendu ou lu les résultats annoncés à 20h avant même de pouvoir voter, dans la file qui les menait à l'isoloir, ce qui interroge sur la sincérité du scrutin.

Dans la queue d'un bureau de vote du 18e arrondissement, on pouvait entendre dimanche soir à 20h un téléphone portable sur haut-parleur qui donnait les premières estimations, alors qu'une vingtaine d'électeurs patientaient encore.

A ce sujet, un élu parisien rappelle que l'utilisation des téléphones portables est interdite dans les bureaux de vote, sauf urgence. S'il y a infraction, c'est au président du bureau d'intervenir, fait savoir ce maire d'arrondissement.