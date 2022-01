Présidentielle : à Sainte-Anastasie, le maire va consulter les habitants avant d'attribuer son parrainage

C'est son premier mandat de maire, et il veut participer à sa façon à l'élection présidentielle d'avril prochain. C'est pour cette raison qu'Olivier Hoffmann, élu à Sainte-Anastasie-sur-Issole (Var) souhaite parrainer un candidat à l'élection présidentielle, comme le lui permettent les texte. En revanche, pas question pour lui de choisir seul : il va consulter les habitants de la commune de 2.000 habitants.

Élu sans étiquette en 2021, Olivier Hoffmann tient à sa neutralité politique, comme dans beaucoup de petites communes françaises. "Je ne connais pas la couleur ou les tendances politiques de tout mon Conseil municipal", explique le maire, "nous ne faisons pas de politique au sens politicien dans la commune". Il a bien un candidat favori, mais ne souhaite pas l'afficher publiquement, alors que depuis 2016, les parrainages accordés par les élus sont rendus publics. C'est pour cela que ce samedi 29 janvier, ainsi que le 5 février, les habitants de Sainte-Anastasie seront consultés. "Et leur choix sera respecté !", affirme Olivier Hoffmann à France Bleu Provence.

"Certains me disent qu'ils lisent les professions de foi, qu'ils s'informent en vue de cette consultation." - Olivier Hoffmann, maire de Sainte-Anastasie

Olivier Hoffmann aurait aussi pu s'abstenir et n'accorder aucun parrainage, mais il souhaite participer au débat démocratique, et cette consultation citoyenne est pour lui la bonne solution. De plus, cela permet à ses habitants de s'intéresser dès à présent à l'élection : "J'ai déjà des retours de la population, certains me disent qu'ils lisent les professions de foi, qu'ils s'informent en vue de cette consultation".

Le choix des électeurs sera respecté "sinon cela n'aurait aucun sens"

Lors de la dernière élection présidentielle, la commune avait voté en majorité pour Marine Le Pen (58%). Le maire l'affirme aujourd'hui, quel que soit le choix sorti des urnes ces prochains jours, il accordera son parrainage au candidat choisi par les habitants inscrits sur les listes électorales et qui auront donné leur avis, "sinon cette consultation n'aurait aucun sens".

Le maire confirme qu'aujourd'hui tous les candidats à l'élection présidentielle (une quarantaine actuellement) l'ont démarché pour obtenir le fameux parrainage (il leur en faut 500 avant le 4 mars pour pouvoir se présenter), "certains sont même très insistants". La consultation citoyenne est aussi un moyen de mettre fin à ces pressions politiques.

La consultation sera validée sur un quart des électeurs se déplace

La consultation citoyenne est organisée ce samedi 29 janvier, puis le 5 février, de 8h à 13h à la salle polyvalente. Il ne s'agit pas d'un scrutin à deux tours, mais ce sont deux créneaux qui sont proposés aux électeurs pour s'exprimer.

Des bulletins vierges seront disponibles et les électeurs y inscriront le nom du candidat de leur choix. En cas d'égalité, le choix se fera par tirage au sort. Le maire espère convaincre au moins 400 électeurs de se déplacer (25% des électeurs), sans quoi la consultation ne sera pas dépouillée. Les votants devront se présenter avec une pièce d'identité et leur carte d'électeur. Attention, ils ne pourront s'exprimer que sur les candidats actuellement déjà déclarés (Emmanuel Macron n'en fait pas partie pour le moment par exemple).