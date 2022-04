Présidentielle : à une semaine du premier tour, les candidats jettent leurs dernières forces dans la campagne

Depuis Paris, Marseille ou Villeurbanne, les candidats à l'élection présidentielle ont tenté de convaincre les derniers indécis, ce week-end, à une semaine du premier tour.

Premier et unique meeting pour Emmanuel Macron

Le président sortant a eu deux heures pour convaincre, à l'occasion de son unique grand meeting de campagne, qui a eu lieu à l'Arena de La Défense, près de Paris. "Et un, et deux, et cinq ans de plus", "Macron président", a scandé la foule. Quelque 35.000 militants se sont réunis autour du favori des sondages, en léger recul ces derniers jours, même s'il reste en tête avec environ 26% des voix devant Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, créditée d'environ 20%. Une étude a montré pour la première fois que la candidate RN pourrait l'emporter, si l'on tient compte de la marge d'erreur.

Emmanuel Macron a plaidé pour l'unité du pays face au "danger extrémiste". "La France est un bloc. On ne trie pas, on ne choisit pas, on la prend comme elle est !", a-t-il dit. "La mobilisation c'est maintenant, le combat c'est maintenant. C'est le combat du progrès contre le repli, du patriotisme et de l'Europe contre les nationalistes." En référence à la théorie du grand remplacement défendue par Eric Zemmour, il a souhaité "bon courage à ceux qui, face au retour des empires et aux défis des temps défendent le grand rabougrissement".

Eric Zemmour drague les LR et joue au foot à Marseille

En déplacement à Marseille, l'ancien polémiste a appelé les électeurs des Républicains qu'il estime "trahis" par LR à voter pour lui plutôt que pour la candidate de droite Valérie Pécresse. "Les électeurs républicains sont trahis depuis très longtemps (...), ne vous trompez pas de vote", a-t-il affirmé, assurant qu'"en votant pour Valérie Pécresse, ils voteront Emmanuel Macron".

Le candidat a ensuite participé à un match de foot en salle au complexe sportif ZS d'Aix-en-Provence, créé par la star du football Zinedine Zidane. En short et maillot, M. Zemmour a entamé un match avec des sympathisants locaux avant que la partie ne soit abruptement arrêtée par des responsables du centre, mécontents de la présence de nombreuses caméras. "Ce n'est pas les caméras qui gênaient mais Eric Zemmour", a déploré l'entourage du candidat.

Au même niveau que l'ex-polémiste dans les sondages (autour de 8,5 à 10%), Valérie Pécresse (LR) ne veut "rien lâcher" et compte aussi sur le meeting qui se tiendra dimanche porte de Versailles à Paris, où les ténors Les Républicains appelleront les électeurs de droite à se mobiliser derrière elle.

Jean-Luc Mélenchon veut jouer les trouble-fêtes

L'Insoumis Jean-Luc Mélenchon espère perturber le jeu en devançant Marine Le Pen au premier tour, les derniers sondages le créditant d'environ 15-16% des intentions de vote le 10 avril. "Le Pen présente la même fragilité que M. Macron, leur profonde indifférence à la maltraitance sociale", donc "on va convaincre, beaucoup de choses vont bouger" et "le vote est plus ouvert que beaucoup le pensent", a-t-il déclaré après une rencontre avec des restaurateurs de Notre-Dame de Paris au Collège des Bernardins. Dimanche, il galvanisera ses troupes place du Capitole à Toulouse.

Se disant de son côté "sereine", Marine Le Pen apparaît plus que jamais déterminée à rejouer, pour le gagner, le même match qu'en 2017, avec un second tour face au président sortant. "Ce qui a été annoncé comme étant la réélection obligatoire d'Emmanuel Macron était une fake news", a-t-elle déclaré vendredi à Haguenau dans le Bas-Rhin.

Fabien Roussel en guerre contre la fraude fiscale

"Voter efficace, c'est voter 'Les jours heureux'" : le candidat communiste Fabien Roussel, à Villeurbanne dans le Rhône, a cherché à convaincre à gauche. "Nous irons aux urnes voter fiers, debout, confiants et souriants", a assuré le candidat lors d'un meeting.

Largement distancé dans les intentions de vote par Jean-Luc Mélenchon (LFI), le mieux placé à gauche, "nous arrivons encore à faire bouger les lignes", a affirmé Fabien Roussel, qui oscille entre 2,5% et 5% dans les sondages, alors que débutent selon lui "huit jours déterminants" de campagne "pour renouer avec les grands progrès et les grandes espérances".

"Vous ne votez plus, vous avez voté un coup à gauche, un coup à droite, vous avez voté avec espoir pour Macron, vous êtes aujourd'hui déçus et vous n'avez pas encore fait votre choix... Eh bien vous êtes aussi chez vous dans la France des jours heureux", a ajouté le dirigeant du PCF. Pendant plus d'une heure, il a mis l'accent sur la lutte contre "la fraude fiscale" ainsi que "l'optimisation fiscale", "tout aussi déloyale et antipatriotique", devant près de 4.000 personnes d'après les organisateurs.

Yannick Jadot manifeste contre la chasse

Le candidat écologiste à la présidentielle a une nouvelle fois dénoncé le quinquennat d'Emmanuel Macron comme étant celui du "lobby de la chasse", lors d'une manifestation à Compiègne contre la chasse à courre. "Dans trois semaines, si les Français le décident, on interdira la chasse à courre", a expliqué le candidat, qui a défilé derrière une banderole "abolissons la chasse à courre", bouquet de fleurs à la main, avec quelque 200 personnes.

Il s'oppose aussi à "l'élevage pour la chasse. C'est 20 millions d'animaux qui sont tués chaque année en sortant de la cage", s'est-il offusqué.