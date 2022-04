Présidentielle : à Valence, soulagement chez LREM, incompréhension au RN

"Nous sommes soulagés" disent les militants LREM

Pour assister au résultat du deuxième tour de la présidentielle une vingtaine de militants LREM se sont donné rendez-vous au bar les Tontons à Valence. Un moment de décontraction pour les élus et militants présents sur place. Mais à 19h55, quelques minutes avant l'annonce du résultat, l'ambiance se crispe, "j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise nouvelle" peut-on entendre parmi les militants.

A 20h00, l'annonce est faite à la télé. Leur candidat est réélu président de la République. La crispation laisse place aux cris de joie. "Emmanuel Macron élu avec 57,3% des voix contre 42, 7 pour Marine Le Pen selon l'estimation provisoire". Score en apparence sans appel "si l'on ne prend pas en compte le taux d'abstention de près de 30%" s'inquiète Daniel un militant. "Emmanuel Macron va peut-être devoir revoir des morceaux de son programme pour convaincre tous les Français et espérer un nouveau quinquennat de paix sociale" admet-il.

Discours de Nicolas Michel, délégué départemental LREM de la Drôme, devant les militants après l'annonce des résultats. © Radio France - Erwan Chassin

A côté Christine, une autre militante, s'inquiète particulièrement du score du Rassemblement national, "depuis 2002 il ne cesse d'augmenter. Dans les cinq années qui viennent, il faudra encore travailler pour répondre aux attentes de cet électorat".

"Mais le cap maintenant, ce sont les élections législatives" explique Célia de Lavergne, députée LREM de la 3e circonscription de la Drôme, "pour obtenir un maximum de sièges à l'Assemblée nationale et permettre au Président de pouvoir appliquer son programme. Mais aujourd'hui nous sommes soulagés" conclut-elle.

"Je ne comprends pas" répète la déléguée du RN dans la Drôme

Au QG du Rassemblement National rue François Pie à Valence, une quinzaine de militants sont rassemblés pour attendre les résultats à 20h. A l'annonce du vainqueur, c'est évidemment la déception, mais surtout l'incompréhension.

Les militants réunis au local du Rassemblement National à Valence (Drôme) découvrent la victoire d'Emmanuel Macron © Radio France - Nathalie Rodrigues

Lisette Pollet, la délégué du RN dans la Drôme, repose rapidement le drapeau "Marine Présidente" et répète "je ne comprends pas" : "on a entendu lors des marchés ou autre le gens râler, dire qu'ils n'en pouvaient plus... je ne comprends pas. On pensait qu'il y aurait un sursaut et que les gens allaient prendre cette élection à bras le corps. Je pense que les gens ont eu peur, on leur a fait peur. Il n'y a qu'à voir les messages sur les réseaux sociaux, notre permanence aussi saccagée (ndlr : le message "les jeunes emmerdent les fachos" a été tagué sur la devanture avec une croix gammée). Mais les haineux, ce n'est pas nous. Les fachos, ce n'est pas nous. Prôner la défense des Français, ce n'est pas ça."

La devanture du Rassemblement National à Valence (Drôme) taguée © Radio France - Nathalie Rodrigues

Leur espoir désormais : former une groupe d'opposition conséquent à l'Assemblée Nationale. Philippe Tosello-Pace est candidat sur la circonscription de Valence : "il faut faire un contre-pouvoir à Macron, pour qu'il n'ait pas le camion et les clés du camion, pour que l'on puisse contester, proposer des lois aussi. Il nous faut un maximum de députés." L'Assemblée Nationale compte aujourd'hui 8 députés RN sur 577.