Présidentielle : abstention, vote de gauche, où sont les réserves de voix en Centre-Val de Loire ?

Dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont en quête des voix qui peuvent les faire gagner le 24 avril. L'abstention et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon peuvent être décisifs. En Centre-Val de Loire, sur quels sujets doivent-ils convaincre ?

Abstention et électeurs de Jean-Luc Mélenchon, deux réserves de voix importantes pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen pendant l'entre-deux-tours

Qui remportera ce dimanche 24 avril l'élection présidentielle ? Emmanuel Macron compte un avantage après le 1er tour où il a basculé en tête avec 27,84% des voix. Marine Le Pen a obtenu 23,15%. Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième avec 21,95% des suffrages. L'autre résultat marquant du premier est l'abstention à 26,31% en France.

En Centre-Val de Loire aussi, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 28,53% des suffrages exprimés devant Marine Le Pen à 25,86%. Jean-Luc Mélenchon a recueilli 18,68% des voix, lors d'un scrutin où l'abstention a franchi un nouveau pallier. En l'occurrence, 25,01% des inscrits en Centre-Val de Loire ne se sont pas déplacés aux urnes, c'est cinq points de plus qu'en 2017.

On le devine, le résultat du second tour dépendra du comportement des abstentionnistes du premier tour et de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui représentent, cumulés dans la région, quasiment 44% des inscrits, soit 710.787 personnes sur 1,837 million électeurs potentiels en Centre-Val de Loire.

Où trouver des éventuelles réserves de voix ?

On l'a dit, l'abstention a atteint des niveaux jamais vus depuis le premier tour de la présidentielle en 2002. Un électeur sur quatre ne s'est pas déplacé ce dimanche 10 avril. En 2002, dans le duel Chirac-Le Pen père, le front républicain avait mobilisé les Français. En sera-t-il de même en cette année 2022 ?

En Centre-Val de Loire, l'abstention a été très marquée sur les grandes villes : Orléans, Tours, Chartres, Châteauroux, Vierzon, Blois, Gien, Romorantin... des villes avec de gros bassins d'électeurs.

Abstention par département au premier tour de la présidentielle

Cher 26,63%

Eure-et-Loir 25,98%

Loiret 25,02%

Indre 24,93%

Loir-et-Cher 24,25%

Indre-et-Loire 23,96%

La région Centre-Val de Loire ne fait pas partie des zones où l'abstention a été la plus forte. Pour preuve, seul un département, le Cher, est au-dessus de la moyenne nationale (26,31%). Chaque département a connu malgré tout une grosse vague de désaffection avec le scrutin présidentiel puisque l'abstention a gagné de quatre à six points entre 2017 et 2022.

Que feront les 7,712 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon ?

On les entend depuis le soir du premier tour, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont tiraillés entre faire barrage à Marine Le Pen et le rejet de la politique d'Emmanuel Macron. Combien iront mettre un bulletin dans l'urne ce dimanche 24 avril? Où sont d'ailleurs ces électeurs de l'Union populaire en Centre-Val de Loire ?

Jean-Luc Mélenchon a fait de gros scores dans le sud de l'Eure-et-Loir, dans le Cher, dans l'ouest de l'Indre, mais dans des petites communes qui ne rapportent pas assez de voix. L'Indre-et-Loire et le Loiret sont les deux départements où le candidat de l'Union populaire a réalisé ses meilleurs scores dans la région. Pour autant, il n'atteint les 21,95%, son score national, dans aucun des six départements du Centre-Val de Loire.

Zoom sur les votes Macron et Le Pen en Centre-Val de Loire

Vote urbain, vote rural, la définition colle parfaitement aux résultats en Centre-Val de Loire pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Plus que les résultats par commune ou à l'échelle d'un département, il suffit de prendre de la hauteur (voir cartes ci-dessous). Le candidat LREM a fait ses meilleurs scores dans les zones urbaines, pendant que la candidate du Rassemblement national a fait prospérer ses bases rurales. Emmanuel Macron qui a par ailleurs l'avantage d'avoir dominé les scrutins dans les deux départements les plus peuplés, à savoir le Loiret (28,92%) et l'Indre-et-Loire (30,99%).