Présidentielle : Adrien Quatennens (LFI) voit une "opportunité historique" de mettre Mélenchon face à Macron

Invité de France Bleu Nord ce vendredi 25 mars 2022, Adrien Quatennens, député du Nord et soutien de Jean-Luc Mélenchon (LFI) à l'élection présidentielle, a répondu aux questions de Cécile Bidault à deux semaines du premier tour.

France Bleu Nord : Une première question d'actualité liée à cette guerre en Ukraine. Les enseignes du groupe Mulliez Auchan et Leroy Merlin sont sous pression en ce moment. Même le président ukrainien leur demande de quitter la Russie. Est-ce que vous pensez, comme Volodymyr Zelenskyy, que ces enseignes sponsorisent la machine de guerre russe ?

Adrien Quatennens : Je pense qu'il faut être un peu plus prudent que cela. Il y a une chose qui m'apparaît certaine, c'est que les entreprises françaises en Russie doivent cesser, suspendre leurs activités pendant la guerre. C'est autre chose que de leur demander de quitter la Russie. En toute hypothèse, et c'est notre souhait le plus complet, il y aura une fin à cette guerre et le plus tôt sera le mieux. Et on va continuer à commercer, à avoir des relations diplomatiques et économiques avec la Russie. Qu'elles suspendent l'activité en période de guerre, oui, qu'elles quittent la Russie, c'est autre chose.

Vous pensez peut-être aux salariés ? Leroy Merlin, par exemple, ce sont 45.000 salariés en Russie.

Oui mais il faut dire les choses : évidemment que poursuivre l'activité économique pose problème, mais pour autant, il ne faut pas imaginer demander à ces gens de quitter la Russie à la hâte. D'autant plus qu'on doit espérer une issue diplomatique à ce conflit le plus rapidement possible et que la France doit porter une parole capable d'aider à résoudre ce conflit par la diplomatie.

Alors, une des conséquences de cette guerre en Ukraine, c'est la flambée des prix du carburant. Jean-Luc Mélenchon, s'il est élu, propose de bloquer les prix à 1,40 euro le litre. Comment est-ce possible ? Qui compense ? Est-ce que c'est l'Etat, par exemple?

D'abord, il faut dire une chose. L'inflation n'a pas attendu le conflit en Ukraine pour démarrer. Les gens qui nous écoutent ont bien vu que les prix montaient depuis un certain temps. Alors, bien sûr, la situation internationale aggrave cela. Mais il faut rappeler une chose, c'est que l'augmentation des prix est le fait d'une spéculation. Vous connaissez la loi du marché de l'offre et la demande ? Si on veut baisser les prix, on augmente la production. Pourquoi les producteurs ne le font ils pas ? Parce que c'est une spéculation. En effet, la première fois que Jean-Luc Mélenchon a parlé de blocage des prix, le prix à la pompe était à 1,40 euro le litre. Donc oui, si nous sommes au pouvoir dans quelques semaines, nous allons bloquer les prix à la baisse à 1,40. Comment fait techniquement ? D'abord, d'un point de vue réglementaire, c'est simple. C'est un décret, c'est le Code du commerce. On peut réguler les prix du jour au lendemain. Un exemple récent, M. Macron lui-même, quand le prix du gel hydroalcoolique s'est envolé par des effets de marché anarchiques de loi de l'offre et de la demande, il a bloqué le prix du gel hydroalcoolique. C'est le Code du commerce.

Comment vous faites ? Vous mettez la pression sur les producteurs?

Dans nos Outre-Mer par exemple, vous avez le préfet à la Réunion qui peut bloquer 153 prix. Il y a des conseils citoyens où on décide de quels sont les produits dont les prix doivent être bloqués parce que les gens, vous le savez, sont pris à la gorge. Donc oui, ce n'est pas à l'Etat et au contribuable parce que les petits oboles que donne Jean Castex de 15 centimes d'euro par litre, finalement, c'est le contribuable qui paye à la fin. Là, il s'agit de mettre à profit les bénéfices des producteurs. Vous savez que dans cette période de crise, par exemple, Total a réalisé des profits records. C'est le résultat net le plus important jamais réalisé par une entreprise. Oui, c'est en effet au producteur de prendre leur part et à l'Etat de réguler les prix. Cette mesure de blocage des prix n'est sans doute pas pérenne, mais en tout cas, elle est nécessaire pour soulager la vie des gens. C'est le prix du carburant à 1,40 euro bloqué tant que l'inflation se poursuit. Et c'est également le prix de produits de première nécessité, il y en a un certain nombre. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon propose de bloquer le prix de cinq fruits et légumes parce que tous les jours, peut-être sur votre antenne, mais aussi à la télévision, les Françaises et les Français entendent que pour prendre soin de leur santé, il faut manger cinq fruits et légumes par jour sans que personne ne se soucie de voir s'ils peuvent se les payer.

Comment fait-on pour bloquer ces prix sans renier le revenu des agriculteurs qui est déjà problématique ?

Vous avez raison, c'est d'abord les agriculteurs qu'il faut protéger, en effet. C'est pourquoi on va jouer sur le fameux coefficient multiplicateur. Vous savez qu'entre le producteur et le prix de la production et toutes les marges de la distribution là aussi, il y a des efforts à faire, donc un certain nombre de prix seront régulés. Le plus important, c'est de soulager la vie des gens parce que à l'heure où l'on se parle dans ce pays, il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Huit millions dépendent de l'aide alimentaire. Pendant que la richesse s'est accrue entre quelques mains, il faut dire les choses. Dans notre pays, la France, cinq personnes, cinq milliardaires possèdent autant que 27 millions de Français., soit 40% de la population.

Donc, vous voulez aussi les taxer? C'est aussi une des propositions de Jean-Luc Mélenchon vous réformer l'impôt. Et ce sont les plus riches qui payent ?

La réalité, c'est qui paye ? Pour nous, les petits doivent payer petit et les gros doivent payer plus gros.

Ce qui est déjà le cas ?

Non. En proportion de leurs revenus, vous savez que les riches sont ceux qui payent le moins en proportion de leurs revenus. C'est la classe moyenne qui prend tout l'effort sur son dos. Écoutez cela, ça va vous intéresser comme on a à la fois chiffré votre programme et qu'on y apporte un certain niveau de détails sur la plateforme Mélenchon2022.fr vous pouvez simuler votre impôt sous Jean-Luc Mélenchon et vous allez découvrir que 90% des ménages paieront moins d'impôts. Avec Jean-Luc Mélenchon et les 14 tranches d'impôt que nous voulons faire pour lisser l'effort, si vous gagnez moins de 4.000 euros par mois, je pense que ça concerne beaucoup de personnes qui nous écoutent, vous allez payer moins d'impôts.

Vous l'avez sans doute entendu sur notre antenne, nous connaissons un épisode de pollution. La circulation différenciée est activée depuis ce matin. Quelle part prend l'écologie dans le programme de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon ?

Elle est centrale dans ce programme, l'avenir en commun. C'est un programme qui poursuit un but philosophique d'abord qu'est l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Une fois qu'on a établi ce but philosophique, c'est 694 mesures pour le rendre opérationnel/ Sur la question climatique, vous savez, le dernier rapport du GIEC, il est accablant. Nous sommes très en retard. Il y a une part d'irréversibilité déjà au changement climatique, donc il faut y aller vite et fort. Ce qu'on aurait pu faire tranquillement ces quarante dernières années, notre génération ne va pas avoir le choix que de le faire assez radicalement. Nous nous proposons une méthode pour cela : cela s'appelle la planification écologique, c'est-à-dire faire en sorte que toute l'économie d'un grand pays comme la France se mette au service de ce grand défi. Et donc, ça va nécessiter qu'on organise les choses de nouvelles filières, beaucoup d'emplois à la clé, il faut le dire, parce qu'on va passer d'une politique de l'offre qui dysfonctionne depuis des années, qui consiste à produire tout et n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça coûte pas cher et que ça se vende, à gouverner par les besoins. De quoi avons nous besoin ? Comment on organise l'économie ? Comment on met aussi au défi les entreprises de ce pays avec l'Etat de créer les conditions qu'on puisse régler ce grand défi. Je prends quelques exemples. L'agriculture : il nous faut passer d'une agriculture peu intensive en main d'œuvre, trop intensive en chimie à une agriculture paysanne, relocalisée, bio. Ça va nécessiter 300.000 paysans de plus. On ne va pas les trouver du jour au lendemain. Il va falloir former des gens. On veut faire la transition énergétique pour aller à terme vers le 100% renouvelable à horizon 2050. Tout ça, ça va être beaucoup d'emplois, beaucoup d'activités pour régler finalement la grande dette qui devrait nous préoccuper, qui est la dette écologique. On ne peut pas continuer comme ça. L'écosystème compatible avec la vie humaine est en effet en danger et nous, on a cette méthode de planification/ Et je termine en vous disant qu'il va aussi falloir assumer pour cela une forme de protectionnisme, pas un protectionnisme chauvin, mais un protectionnisme écologique solidaire. Si vous demandez aux agriculteurs en France d'arrêter les pesticides, vous devez veiller à ce que des produits n'arrivent pas de partout, remplis de pesticides, qui viennent faire concurrence aux agriculteurs, donc assumer une forme de protectionnisme à nos frontières.

Si on regarde les sondages aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est crédité entre 13% et 15% des intentions de vote, une dynamique positive. On parle de lui de plus en plus comme le troisième homme. En tout cas, pour l'instant, c'est la place qu'il y a derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et donc, revient cette idée du vote utile à gauche, ce serait le vote de Jean-Luc Mélenchon. Est ce que vous êtes à l'aise avec cette notion, vous qui appelez le plus souvent au vote par conviction?

Nous, on ne parle pas de vote utile pour une raison, c'est qu'on en a nous-mêmes subi les effets par le passé. Et il n'y a pas de vote inutile. En revanche, on peut dire une chose, c'est que désormais, et à deux semaines de l'échéance, tout indique que cela se joue dans un tiercé entre d'un côté, M. Macron, qui est à peu près certain d'être au second tour Mme Le Pen, qui a quelques quelques points devant nous et l'écart a tendance à se resserrer entre nous et Jean-Luc Mélenchon, qui est dans une dynamique à la hausse, que l'on perçoit. Donc la question qui est posée pour les deux semaines suivantes, c'est que voulez-vous comme second tour ? Est-ce que vous voulez de nouveau Mme Le Pen face à M. Macron et donc retrouver le débat piteux qu'on avait eu en 2017 ? Je crois que des enquêtes d'opinion qui disent que 80% des Français ne veulent pas revoir cette affiche ou bien vous avez l'opportunité, historique, qui serait un événement immense, que Jean-Luc Mélenchon soit face à Emmanuel Macron. Et dans ce cas, le second tour de l'élection serait à la fois débarrassé de l'extrême droite et on arrêterait de sans cesse dire aux gens de faire barrage. On les aurait chassés dans les urnes dès le premier tour et à côté de ça, on aurait une élection qui serait sur les vraies préoccupations des Français et qui, en quelque sorte, aurait une caractéristique de référendum social : la retraite à 65 ans avec M. Macron ou 60 ans avec Jean-Luc Mélenchon, les salaires, le point d'indice des fonctionnaires, est-ce qu'on s'en occupe ou est ce qu'on ne fait rien comme M. Macron? Il nous reste 15 jours. On est passé ces 15 derniers jours dans les sondages, en tout cas de la 5e place à la 3e. Il y a une dynamique à la hausse. Nos événements progressent, il y a de l'activité. Oui, il est possible que Jean-Luc Mélenchon soit qualifié au second tour et après, c'est un nouveau match qui commence.

Concernant les élections législatives qui ont lieu au mois de juin, vous, le député de la 1ère circonscription du Nord, avez-vous envie d'y retourner ?

Oui, j'ai envie. Maintenant, une étape à la fois et je pense que tout le monde doit bien se rappeler que la première étape d'une élection législative s'appelle une élection présidentielle. Donc peut-être que, si vous me donnez rendez vous après l'élection présidentielle, je vous dirai plus en détail ce que j'ai l'intention de faire. En tout cas, l'envie de me battre d'abord, si possible pour constituer une majorité pour appliquer ce programme. J'en ai très envie.

L'interview complète en vidéo