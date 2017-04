Présidentielle : Alain Juppé aux côtés de François Fillon ce mercredi pour assurer le service minimum

Alain Juppé effectuera ce mercredi son unique déplacement de campagne pour soutenir François Fillon dans la course à la Présidentielle. Ils seront côte à côte à Paris pour visiter une école informatique. Mais il n'y aura pas de meeting commun.

Alain Juppé en public aux côtés de François Fillon. Cela faisait presque trois mois que cela n'était pas arrivé. Le maire de Bordeaux et le candidat de la droite à la présidentielle visiteront ensemble ce mercredi en fin de matinée à Paris l'Ecole 42, spécialisée en informatique, établissement fondé notamment par le patron de Free, Xavier Niel. Des retrouvailles médiatisées quelques jours avant le premier tour de la Présidentielle alors que le soutien du maire de Bordeaux au vainqueur de la primaire de la droite s'est fait plutôt discret jusque là.

"Je suis fidèle à ma parole"

Leur dernière rencontre sous les flashes des photographes date du 29 janvier dernier, lors du meeting de François Fillon à La Villette. Quelques jours plus tôt, le 25 janvier, le jour de la publication du premier article du Canard Enchaîné sur ce qui deviendra le PénélopeGate, François Fillon avait rendu visite à Alain Juppé sur ces terres avec, notamment, une visite du nouveau Campus Thalès de Mérignac. Début mars, Alain Juppé exclut définitivement d'être le plan B de la droite et depuis, il joue la carte de la loyauté envers le vainqueur de la primaire, mais à distance. C'est dans ce contexte qu'il faut apprécier le laconisme du maire de Bordeaux ce mardi au micro de France Bleu Gironde. "J'ai déjà visité cette école tout à fait exemplaire, affirme sobrement Alain Juppé. J'irai avec François Fillon. Je suis fidèle à ma parole. J'ai dit que je respecterais le verdict de la primaire quels que soient les événements. Je reste sur cette ligne là". Alain Juppé n'en dira pas plus, minimaliste comme ce geste de soutien à François Fillon, le seul qu'il devrait concéder avant le premier tour.

