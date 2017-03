Présidentielle : Alexandre Jardin dans les Pyrénées-Orientales pour séduire les maires ruraux

Le candidat à l'élection présidentielle poursuit son opération séduction. Il ne lui reste plus que deux semaines pour obtenir les cinq cents signatures pour maintenir sa candidature. L'écrivain est ce vendredi dans les Pyrénées-Orientales.

Après un déplacement à Toulon et avant de se rendre ce samedi à Marseille, Alexandre Jardin a fait un détour ce vendredi par les Pyrénées-Orientales. Un passage à Perpignan, puis à Bélesta où il doit rencontrer des élus ruraux

Il ne lui reste plus que deux semaines à Alexandre Jardin, pour obtenir les 500 signatures nécessaires s'il veut espérer maintenir sa candidature à la présidentielle les 23 avril et 7 juin.

L'écrivain (auteur du Zèbre, prix Fémina en 1988) est confiant. Persuadé qu'il obtiendra les parrainages, car le mouvement "Les Citoyens" porte une révolte de nos territoires" fin de citation. (Il s'est déclaré à l'élection présidentielle le 3 décembre 2016)

Mais d'après lui, ce n'est pas si simple pour les élus des territoires ruraux d'afficher leur soutien. Soutiens publics, connus de tous. Disponibles sur le site du Conseil Constitutionnel. Bref ils expriment tous des craintes de représailles. Mais le mouvement est en marche. L'écrivain plaide pour la fin de la publication des noms des maires

A la date de ce vendredi AUCUN maire des Pyrénées-Orientales n'avait apporté son soutien à Alexandre JARDIN (aucun soutien affiché sur le site du Conseil Constitutionnel)

Alexandre Jardin a fondé il y a trois ans le mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre, qui invite la société civile à « se prendre en main ». Début septembre, il a lancé via Facebook « la Maison des citoyens » pour rassembler plus largement des personnes qui « font confiance à ceux qui agissent », et qui revendiquent le soutien de plus de 60 000 personnes.