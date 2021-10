Présidentielle : Anne Hidalgo officiellement investie candidate par le Parti socialiste

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a été désignée jeudi par les adhérents du Parti socialiste (PS) comme candidate du parti pour l'élection présidentielle de 2022, a annoncé le secrétaire général du PS, Olivier Faure. "Elle a été désignée à plus de 72% candidate du Parti socialiste", a précisé ce dernier, indiquant un "résultat irréversible" après le dépouillement de près de 90% des bulletins, dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle était opposée au maire du Mans Stéphane Le Foll.

Une investiture sans suspense

"Tous et toutes mobilisés pour préparer l'alternance, c'est parti, allons-y", a déclaré Anne Hidalgo, devant plusieurs dizaines de militants et de soutiens, comme le président du département de Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel ou le sénateur de Paris Rémi Féraud, rassemblés dans une brasserie du XXe arrondissement de la capitale. "Je mesure la responsabilité qui m'incombe", a dit l'édile parisienne, se disant "fière et honorée de porter les couleurs de notre parti". "Je porte les couleurs d'une gauche de gouvernement", "qui assume l'exercice du pouvoir et les responsabilités", a-t-elle ajouté.

Créditée par les sondages de 4 à 7% des voix, Anne Hidalgo s'était engagée dans la bataille pour 2022 sans attendre cette investiture, qu'elle savait quasi acquise puisqu'elle a depuis des mois le soutien des instances du parti, dont Olivier Faure.

Stéphane Le Foll ne participera pas à la campagne

Stéphane Le Foll ne se faisait pas d'illusions : "La messe est dite", avait-il reconnu auprès de l'AFP, dénonçant l'absence de débat avec la maire de Paris, dont il juge le projet "incohérent" et "indéfini".

Anne Hidalgo l'a invité à la rejoindre dans la campagne, car "sa famille politique a besoin de lui et de son engagement". Ce qu'il a refusé ce vendredi matin sur France Bleu Maine.

Le parti est désormais en ordre de bataille derrière sa candidate, avec une convention d'investiture le 23 octobre à Lille, fief de Martine Aubry, sa mentor en politique.