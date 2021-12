Élection présidentielle : Anne Hidalgo appelle à l'organisation d'une primaire de la gauche

La maire de Paris Anne Hidalgo, invitée sur le plateau du 20h TF1 ce mercredi 8 décembre, a proposé de rassembler la gauche derrière une seule candidature à l'élection présidentielle de 2022 en organisant une primaire "très très ouverte". "Cette gauche fracturée" qui "désespère beaucoup de nos concitoyens" doit "se retrouver, se rassembler", "il faut organiser une primaire de la gauche, arbitrée par nos concitoyens", a-t-elle enjoint. Sans ce rassemblement "il n'y aura pas de possibilité pour cette gauche". Elle propose à toutes "les candidates et les candidats qui veulent gouverner ensemble" de participer à cette primaire. "Nous ne pouvons pas perdre plus de temps. Parce qu'il y a urgence à parler de ces sujets que l'on ne voit plus du tout dans les débats politiques, ces sujets sur le service public, sur l'hôpital public, sur l'école, sur les retraites, sur l'écologie, la crise écologique, c'est comme si elle avait complètement disparu de notre quotidien, alors qu'elle est là, elle aura un impact".

Si cette primaire a lieu, "il faudra faire campagne pour celui ou celle qui gagnera et je me conformerai à cette règle-là" a assuré la maire de Paris. Anne Hidalgo entend porter "une parole, une vision, celle d'une femme de gauche, social-démocrate, écologiste qui a une expérience de la gestion et du rassemblement."

En revanche, si l'appel de cette primaire n'est pas entendu par les autres candidats de gauche, Anne Hidalgo n'entend pas retirer sa candidature. "Evidemment non", assure la candidate PS. "J'ai plus que 500 signatures et parrainages, j'ai une organisation de campagne. Mon sujet est ce rassemblement, et redonner de l'espoir au peuple de gauche" qui ne veut pas choisir "entre deux versions d'une droite qui, au bout de cinq ans, feront moins de services publics, moins d'école publique, moins de santé publique, moins de protection sociale, moins de pouvoir d'achat, moins de démocratie et toujours pas d'écologie".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quelques heures auparavant, Arnaud Montebourg avait lui aussi appelé au rassemblement de la gauche sur les réseaux sociaux. "Je suis prêt à offrir ma candidature à un projet commun et à un candidat commun", a-t-il écrit sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France publié ce mercredi, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon recueillerait 8% des suffrages au premier tour de la présidentielle 2022. Il est talonné par Yannick Jadot (EELV), avec 7%. Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste, est à 5% des voix. Suivent Arnaud Montebourg, avec 2,5%, Fabien Roussel (PCF), 2% et Philippe Poutou (NPA) à 1,5% des intentions de vote. Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) recueille 0,5% des intentions de vote.

L'ensemble des candidats de la gauche recueillerait donc 26,5% des intentions de vote, en admettant que le report des voix se fasse entièrement sur ce candidat unique. Dans ce même sondage, Emmanuel Macron est en tête des suffrages avec 25% des intentions de vote.