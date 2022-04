Présidentielle : après leur 2e place en Haute-Garonne, les Insoumis en ordre de marche pour les législatives

Myriam Martin, ex-conseillère régionale Insoumise et co- cheffe de file de l'Union Populaire pour les législatives dans la 2e circonscription de Toulouse

En Haute-Garonne, Jean-Luc Mélenchon a réuni dimanche 25,87% des voix, contre 26,7% pour Emmanuel Macron. L'Union populaire engrange 20.000 électeurs de plus dans le département en cinq ans. Les Insoumis avaient anticipé ce gros score et préparent déjà le coup d'après, les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. France Bleu Occitanie reçoit ce mardi, Myriam Martin, ex-conseillère régionale France Insoumise (de 2016 à 2021), cheffe de file de l'Union populaire pour les législatives dans la deuxième circonscription de Toulouse.

Vous avez encore en tête la présidentielle avec le deuxième tour ou vous ne pensez qu'aux législatives de juin ?

Myriam Martin : Nous sommes des militants politiques responsables. On a bien conscience que ce qui se passe dans ce pays est extrêmement grave. D'ailleurs, on l'avait dit, si on voulait barrer la route à l'extrême droite, il fallait dès le départ se servir du bulletin Jean-Luc Mélenchon. Donc on est bien conscient qu'il se joue quelque chose de très grave dans les quinze prochains jours. On a la tête un peu partout : à la fois dans la résistance à la politique d'Emmanuel Macron, mais ça fait cinq ans que ça dure, à la fois sur le fait qu'il y a une vraie menace fasciste pour la France. Mais nous, on n'est pas surpris par ça. On savait très bien qu'Emmanuel Macron ne tiendrait pas ses promesses. Depuis 2017, il nous explique qu'il sera le barrage à l'extrême droite et sa politique a mené celle-ci encore plus loin au deuxième tour.

Qu'allez-vous faire à titre personnel pour empêcher l'élection de Marine Le Pen ?

Moi, je n'ai pas l'habitude de dire ce que je vais faire concrètement, mais je vais vous dire une chose très franchement, je ne sais pas. Et j'écoute autour de moi et je suis très inquiète. Parce que même s'il y a du rétropédalage, qu'Emmanuel Macron est moins arrogant, il a quand même largement fait souffrir ces cinq dernières années.

Donc, vous envisagez de voter blanc ?

Rien n'est tranché. Je discute avec mes camarades. C'est déjà la première chose à faire. On va consulter aussi l'ensemble des soutiens de Jean-Luc Mélenchon. On va réfléchir, on n'est pas pressés. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Je côtoie des hommes et des femmes de valeurs, de convictions à gauche et ils sont déstabilisés et dépités. Parce que si vous voulez, c'est terrible ce choix. J'entendais ce matin les paroles rapportées d'Annie Ernaux, l'écrivaine qui nous a soutenu dans cette campagne et qui expliquait qu'elle était très en colère. Moi aussi, je suis très en colère.

C'est impossible pour vous de mettre un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne ?

Ce n'est pas impossible. Je dis simplement que je réfléchis et je me donne le temps de la réflexion. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il va faire, Emmanuel Macron, pour aller chercher les indécis, les abstentionnistes ? Est-ce qu'il va continuer dans le mépris ou est-ce qu'il est prêt à porter la responsabilité d'avoir l'extrême-droite au pouvoir ? C'est lui qui porte la responsabilité d'avoir aujourd'hui l'extrême-droite aux portes du pouvoir. C'est sa politique depuis cinq ans, anti-sociale qui, aujourd'hui, donne des choses qui sont épouvantables pour la plupart des Français. C'est lui qui porte la responsabilité d'avoir chassé sur les terres de l'extrême-droite, en reprenant les thèmes de l'immigration, l'insécurité, alors que les gens veulent parler de pouvoir d'achat, de santé, de protection sociale. Donc il porte une responsabilité énorme.

Après la présidentielle, il y aura les législatives dans deux mois pour élire les députés. Vous pensez pouvoir décrocher une majorité ?

On va tout faire pour. Aujourd'hui, on est dans une vraie dynamique. On a raté la deuxième marche dimanche, mais il y a parfois des défaites au goût de victoires. Aujourd'hui, on a un bloc qui se constitue à gauche, un vrai bloc populaire.

Vous rêvez d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron ?

Mais pourquoi pas. Ce que je souhaiterai, c'est qu'on puisse avoir le groupe le plus important possible pour être dans une opposition efficace, mais aussi pour porter encore une fois les espoirs et les désirs d'une partie de la population.

Il y a dix circonscriptions en Haute-Garonne. Vous présentez des candidats sur huit d'entre elles. Quelles sont les circonscriptions qui sont les plus prenables pour vous ?

Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête à Toulouse, on espère rafler des circonscriptions toulousaines. Il y a bien trois circonscriptions prenables.

Par exemple, celle du Comminges, la huitième circonscription, tenue par le député socialiste sortant Joël Aviragnet ?

On n'a pas encore tranché si Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, allait se présenter ou pas dans la huitième (il pourrait se présenter à Marseille, pour prendre la suite de Jean-Luc Mélenchon). On va essayer de faire le meilleur score possible et de prendre le plus de circonscriptions. C'est une région, un département et une ville où les scores sont très élevés et donc, bien sûr, on va essayer d'en gagner le plus possible.

"Carole Delga, c'est un peu comme Hibernatus, elle s'est réveillée trop tard, après l'élection régionale pensant que ce serait facile, mais la présidentielle, ce n'est pas la même chose, on n'est plus en juin 2021." - Myriam Martin

On ne vise pas particulièrement la huitième, tenue par les socialistes, fief de la présidente de région Carole Delga, mais si le député sortant socialiste Joël Aviragnet prend Carole Delga comme directrice de campagne, je me fais du souci pour lui. Parce-que quand on voit la campagne d'Anne Hidalgo et, paraît-il, le rôle qu'a joué Carole Delga au sein de cette campagne, elle est responsable de cet échec.

Je pense qu'elle n'a pas compris ce qui s'était passé dans le paysage politique, dans le pays ces derniers mois. Et c'est un peu comme Hibernatus, elle s'est réveillée après les élections régionales de juin dernier, en avril 2022. Et donc, surprise : ce ne sont pas les mêmes enjeux. Ce n'est pas le même contexte et je crois qu'elle n'a pas compris. Elle n'a pas su répondre aux attentes, parce qu'elle a un discours qui ne tire pas le bilan des politiques à mener. Le Parti socialiste est très social-libéral ces dernières années.