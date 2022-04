Présidentielle : après Mélenchon, Toulouse choisit Macron

Emmanuel Macron avait choisi l'Occitanie et Figeac, pour terminer sa campagne avant le second tour.

Au second tour, Emmanuel Macron fait un carton à Toulouse. Le président recueille plus de 77% des voix, face à Marine Le Pen (un peu moins de 23%) . A 23h15, plus des trois quarts des bureaux de vote avait été traités, et la tendance est très nette.

La ville rose avait pourtant massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, en le plaçant en tête du premier tour, avec 37% des voix. Emmanuel Macron arrivait loin derrière, avec 27%.

Les quartiers populaires avaient largement choisi le candidat de la France Insoumise. Ces mêmes quartiers ont aussi pesé dans la balance, ce dimanche 24 avril. Les électeurs ont glissé le bulletin Macron dans l'urne, pour faire barrage à l'extrême-droite et à Marine Le Pen.

Sacha Briand, adjoint au maire de Toulouse en charge des élections, évoque même un "grand chelem" d'Emmanuel Macron, qui remportait la totalité des 265 bureaux de vote de la ville.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cependant, Emmanuel Macron fait moins bien qu'en 2017. Il avait alors séduit 83% des électeurs.

De Mélenchon à Macron

Dans le bureau de vote N°98 à Bellefontaine (installé dans le centre culturel Alban Minville), Emmanuel Macron obtient 87% des suffrages ! Il y a quinze jours, ce même bureau avait choisi Jean-Luc Mélenchon à 78%. Mais la participation a chuté pendant les deux tours, elle était de seulement 45% dans ce bureau ce dimanche 24 avril.

De manière générale, la participation a joué un rôle entre les deux tours à Toulouse. Elle est certes en baisse, par rapport au premier tour : 70,51% ce dimanche, contre 77,4 le 10 avril. Mais par rapport au second tour de l'élection 2017, les électeurs ont été plus nombreux à se mobiliser en 2022. Il n'étaient que 67,4% il y a cinq ans.