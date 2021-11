Présidentielle : "Assez de la guerre des egos", dit le Parti radical de gauche en Dordogne

Le parti radical de gauche a lancé une plateforme "Planète République" pour rassembler la gauche à l'approche de la présidentielle. Patrice Reboul, ancien adjoint à la mairie de Périgueux et membre du PRG en Nouvelle-Aquitaine était l'invité du 6-9 de France Bleu Périgord.

Patrice Reboul, ancien adjoint à la mairie de Périgueux et membre du Parti radical de gauche, veut un rassemblement de la gauche pour la présidentielle.

A l'approche de la présidentielle, le parti Radical de gauche(PRG) veut rassemble tous les partis de gauche. Ils ont lancé une plateforme en octobre, "Planète République", pour "dégager un programme commun puis un candidat unique", explique Patrice Reboul, ancien adjoint à la mairie de Périgueux et membre du PRG en Nouvelle-Aquitaine, invité du 6-9 de France Bleu Périgord ce lundi matin. "La guerre des egos, c'est de plus en plus pénible", réagit-il.

Une réponse des écologistes mais pas du Parti socialiste

Le PRG a lancé un appel à tous les partis de gauche, par courrier. Les deux seules réponses à ce jour sont venues de la Gauche radicale et sociale (GRS) et d'Europe écologie les verts. Julien Bayou, le patron d'EELV a envoyé un courrier. Une rencontre va avoir lieu cette semaine entre le patron d'EELV et celui du parti radical de gauche d'après Patrice Reboul. Aucune réponse en revanche n'est venue du Parti socialiste. Patrice Reboul espère notamment une réponse de Delphine Labails, la maire de Périgueux étant engagée dans la campagne d'Anne Hidalgo. "J'attends avec impatience une réponse de sa part", commente-t-il.

"Il faut faire en sorte d'arrêter de tirer chacun la couverture à soi. Il ne faut pas que la gauche sorte plus émiettée qu'elle ne l'est déjà", conclue-t-il.