Présidentielle au Brésil : Lula l'emporte de justesse face au président sortant Jair Bolsonaro

L'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a été élu ce dimanche à la tête du Brésil, en battant de justesse le président d'extrême droite sortant, Jair Bolsonaro, à 50,9 % des suffrages contre 49,1 %, selon les résultats officiels quasi-définitifs. L'ex-sidérurgiste de 77 ans, président du Brésil de 2003 à 2010, effectue un retour spectaculaire au sommet du pays, après avoir connu la prison pour corruption (2018-2019) avant de voir ses condamnations annulées par la justice.

"Le Brésil a besoin de paix et d'unité"

Juste après son élection, Lula s'est exprimé dans un hôtel à São Paulo. La voix éraillée par l'émotion, la figure de la gauche assure que son pays est de retour sur la scène internationale. "Il est trop grand pour être relégué à ce triste rôle de paria dans le monde. Le Brésil est prêt à reprendre son leadership dans la lutte contre la crise climatique. La planète a besoin d'une Amazonie en vie", a-t-il déclaré, alors que le président défait Jair Bolsonaro s'est attiré les critiques de la communauté internationale pour la déforestation record de la plus grande forêt tropicale du monde sous son mandat.

Un pays totalement divisé

"Le Brésil a besoin de paix et d'unité", a ajouté Lula. "Je vais gouverner 215 millions de Brésiliens, et pas seulement ceux qui ont voté pour moi. Il n'y a pas deux Brésil, nous sommes un seul peuple, une seule nation. Notre engagement le plus urgent est d'éliminer à nouveau la faim", alors que 33 millions de Brésiliens sont en insécurité alimentaire, a-t-il souligné.

Après quatre années de mandat de Jair Bolsonaro, le Brésil est plus que jamais divisé. Les tensions se sont d'ailleurs accentuées pendant la campagne présidentielle, où tous les coups semblaient permis entre les deux opposants, à commencer par la désinformation. L'écart, de moins d'un point de pourcentage, est le plus serré entre deux finalistes de la présidentielle depuis le retour à la démocratie après la dictature militaire (1964-1985). Beaucoup craignent une réplique brésilienne de l'assaut du Capitole aux Etats Unis , si Jair Bolsonaro n'accepte pas sa défaite. Il ne s'était d'ailleurs toujours pas exprimé, plus de quatre heures après l'annonce des résultats.

Une victoire saluée à travers le monde

Les dirigeants de plusieurs pays ont félicité la victoire de Luiz Inacio Lula da Silva face au président sortant Jair Bolsonaro, à l'issue d'une campagne ultra-polarisée. "Ensemble, nous allons unir nos forces pour relever les nombreux défis communs et renouer le lien d'amitié entre nos deux pays", a écrit le président français Emmanuel Macron dans un message sur Twitter.

"J'adresse mes félicitations à Luiz Inacio Lula da Silva pour son élection à la présidence du Brésil à la suite d'élections libres, justes et crédibles", a déclaré Joe Biden, président des Etats-Unis dans un communiqué. Il a dit avoir "hâte de travailler" avec lui "pour poursuivre la coopération entre nos deux pays".

Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau a également déclaré avoir hâte "de travailler avec Lula pour renforcer le partenariat entre nos pays et pour faire avancer nos priorités communes - comme la protection de l'environnement". Andres Manuel Lopez Obrador, le président du Mexique, lui, a tweeté : "Lula a gagné, peuple béni du Brésil. Il y aura l'égalité et l'humanisme".