Présidentielle : au lendemain du 1er tour, un ministre au Mans pour soutenir Emmanuel Macron

Au lendemain du premier tour de la présidentielle, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, était au Mans. Il a participé à une opération de tractage avant de rencontrer des élus et des personnalités locales du monde économique.

Le premier tour à peine passé qu'il est déjà l'heure pour les soutiens d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen de se remettre en ordre de bataille en vue du deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors que le président-sortant était à Lens dans le Pas-de-Calais ce lundi, un de ses ministres, Marc Fesneau, était au Mans.

Un déplacement notamment pour rencontrer des élus et des personnalités locales du monde économique. Mais avant cela il a rejoint quelques militants LREM et Modem qui tractait devant la gare. L'opération a été de courte durée, une vingtaine de minutes environ, et elle a surtout permis au ministre chargé des relations avec le Parlement de rencontrer un groupe de jeunes en pleine préparation de leur BAFA.

Le Mans a placé Emmanuel Macron en tête lors du premier tour

L'ambiance est bon enfant, quelques tracts sont distribués, même si beaucoup n'ont pas encore l'âge de voter. Qu'importe pour la députée Modem de la Sarthe, Pascale Fontenel-Personne qui se lance dans une discussion autour de la démocratie : "peu importe pour qui on va voter, il faut aller s'exprimer parce que on a le droit. C'est pour cela qu'on est là, c'est pour encourager les gens à exercer la démocratie. Evidemment on préfère notre candidat..."

Pour son premier déplacement de l'entre-deux tours, Marc Fesneau n'a pas choisi une ville complètement hostile à Emmanuel Macron. Au Mans, le président-sortant est arrivé au premier tour en tête avec 30,22% des voix, quand Marine Le Pen se place en troisième position avec 16,75%. Pour autant le combat n'est pas gagné selon le ministre : "on doit aux citoyens d'être sur le terrain sans regarder pour qui ils ont voté. On est là pour convaincre et pour qu'au soir du deuxième tour, une majorité de français ait voté pour Emmanuel Macron."

"10 à 20% des Français n'ont pas accès aux prestations auxquelles ils ont droit"

Marc Fesneau souhaitait porter plusieurs messages et insistait sur quelques propositions d'Emmanuel Macron : "des mesures autour de l'attractivité économique, et la volonté de réindustrialisation, de reconquérir notre souveraineté. Je voulais parler de ce qu'on appelle les prestations à la source. Ce sera un versement des prestations sociales sans avoir besoin de faire les innombrables démarches qui perdent les gens et qui font que 10 à 20% des Français n'ont pas accès aux prestations auxquelles ils ont droit."

La troisième chose c'est la revalorisation des petites pensions de retraite au 1er juillet, parce que les gens ont un reste à vivre trop faible avec une inflation trop forte. - Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement

Au total, une petite dizaine de militants a tracté : mais en quelques secondes seulement d'échange avec les patients, difficiles expliquent-ils, de dire s'ils ont réussi à convaincre.