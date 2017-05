Présidentielle : au Mans, Emmanuel Macron décroche plus de 75% des suffrages

Il était arrivé en tête au Mans au premier tour, talonné de près par François Fillon. Pour ce second tour, le candidat En Marche obtient 76,47% des suffrages, contre 23,53% pour Marine Le Pen.

C’est une large victoire pour Emmanuel Macron dans la capitale sarthoise, avec plus de trois quarts des suffrages exprimés. Le candidat En Marche, soutenu notamment par le sénateur-maire de la ville et son adjointe à l’égalité, recueille précisément 76,47% des suffrages. Son adversaire, Marine Le Pen, progresse de 10 points par rapport au premier tour et obtient 23,53% des voix.

Une participation en recul de 5 points par rapport au premier tour

Un peu moins de 73% des électeurs manceaux sont allés aux urnes pour ce second tour, contre 77,95% le 23 avril. Les urnes électroniques du Mans ont recueilli 8503 votes blancs, soit quatre fois plus qu'au premier tour. Un vote blanc qui représente 9,5% des inscrits.

