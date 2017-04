Présidentielle : au pays de Jean Lassalle, les électeurs incrédules

À Lourdios-Ichères, le village de Jean Lassalle, les électeurs sont sous le choc après le faible résultat de leur maire ce dimanche. Eux lui ont accordé 68.6% des suffrages.

À Lourdios-Ichère, la petite salle de la mairie se remplit d'un coup au moment du dépouillement. Ils sont 83 des 122 votants à lui accorder leurs voix. Mais au moment des résultats nationaux, c'est la déception.

"Jean Lassalle, Jean Lassalle...."

Au fur et à mesure que l'urne se vide, les bulletins Jean Lassalle s'entassent sur la table. 83 sur 122 vont au maire de Lourdios-Ichère. Les 31.4% restants se partagent entre François Fillon(9.09%), Emmanuel Macron (7.44%), suivis de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen à 4.96%. Viennent ensuite Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan et Benoit Hamon à égalité à 1.65%.

Quand le dernier bulletin est dépouillé, des applaudissement saluent le résultat de l'enfant du pays. On se félicite de ce beau score, et surtout on espère que les autres villes de France suivront.

"Ça me fait mal au coeur"

Sauf que quelques minutes plus tard, quand tombe le score de Jean Lassalle, 1.2%, on lit la déception sur tous les visages, la mairie se vide d'un coup, plus personne ne parle. Et la mère de Jean Lassalle accuse le coup, les larmes aux yeux.

Je suis fière de lui, je vais pas le rejeter pour autant. Et ce qu'il a fait ne va pas mourir comme ça. Ils ne vont pas l'écraser comme ça. Mais je suis quand même déçue parce qu'il avait beaucoup travaillé. Et c'est un honnête homme " Marie Lassalle, la mère du candidat

À Lourdios en fait, on espérait en secret voir le berger passer la porte de l'Elysée.

Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle remporte 7.55% des suffrages.