Présidentielle : au QG de campagne de Valérie Pécresse, le choc des militants LR

Autour de 4,8% des votes. C'est le score historiquement bas de Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains au premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche 10 avril. Pour le parti de droite, c'est une vraie débâcle et son pire résultat depuis le début de la Ve République. En 2017, François Fillon avait recueilli 20,01% des voix malgré les affaires. Ce dimanche soir, les militants réunis au QG de campagne de Valérie Pécresse, à la Maison de la chimie dans le 7e arrondissement de Paris, étaient sous le choc.

Un silence pesant au moment des résultats

Il est 20 heures, la foule réunie à la Maison de la chimie se tait brusquement. Les résultats du premier tour tombent dans un silence pesant. Un murmure de stupeur parcourt la foule à l'annonce du score de Valérie Pécresse. "Oh", laissent échapper plusieurs militants. François accuse le coup. "Je ne suis pas déçu, je suis dans un état de sidération", confie-t-il, amer. "Dans mes pires cauchemars, je pensais qu'elle atteindrait 8%, jamais moins ... Le fait qu'elle soit en-dessous des 10% est une insulte à l'intelligence, je suis très inquiet pour la France."

La foule juste après l'annonce des résultats au QG de campagne de Valérie Pécresse le 10 avril 2022. © Radio France - Mathilde Bouquerel

L'impact du vote utile

Quelques minutes plus tard, Valérie Pécresse prend la parole face à des militants qui scandent son nom. "Ce soir, le réflexe du vote utile a joué à plein", estime notamment la candidate. Une analyse que partage Isabelle, militante LR et fille de militants du même parti, qui explique : "Je pense qu'il y a encore plein de gens qui ont voté pour Macron parce qu'ils se sont dit qu'au second tour, c'était le seul à pouvoir contrer Marine Le Pen. C'est la même chose depuis le deuxième mandat de Jacques Chirac ... Au bout d'un moment il faut changer les institutions parce que là, on élimine, on ne choisit pas ..."

Théo et Pierre-François, membres des jeunes Républicains. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un peu plus loin, Théo, membre des jeunes Républicains, ne veut pas se laisser abattre. "Oui, je suis déçu", reconnaît-il, "Mais écoutez, le peuple a choisi, comme on dit. _Maintenant on va se concentrer sur les législatives_, on est déjà à fond d'ailleurs, et vous allez voir qu'on va revenir sur le devant de la scène." Avant cette autre échéance, il y a le second tour pour lequel Théo pense plutôt voter blanc.