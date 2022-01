La porte parole et candidate de Lutte Ouvière à l'élection présidentielle était à Saint-Etiene mercredi soir dans le cadre de la campagne électorale. Nathalie Arthaud a tenu une réunion publique. Elle appelle les salariés à participer ce jeudi à la journée de mobilisation interprofessionnelle.

Présidentielle : "On aura rien sans se battre", lance Nathalie Arthaud en meeting à Saint-Etienne

En visite à Saint-Etienne mercredi soir dans le cadre de la campagne électorale, Nathalie Arthaud, porte parole de Lutte ouvrière et candidate à l'élection présidentielle a exhorté les salariés à participer ce jeudi à la journée de mobilisation interprofessionnelle.

"Il faut arracher des augmentations de salaire. On ne peut pas se contenter des miettes", a déclaré la candidate qui se présente pour la troisième fois. "On aura rien sans se battre, la moindre revendication se heurte à une fin de non recevoir du patronat", a-t-elle ajouté.

Pour Nathalie Arthaud, cette journée de mobilisation est une aubaine. "Enfin, on parlera des besoins du monde du travail. J'espère que la mobilisation sera massive", a lancé la candidate de Lutte ouvière, très critique sur le mandat d'Emmanuel Macron qui s'achève.

"Des millions de travailleurs ont du mal à boucler les fins de mois"

"Il y a 3,5 millions de chômeurs de catégorie A, qui n'ont donc pas de travail. Il y a des millions de travailleurs qui ont du mal à boucler leur fin de mois, à payer leur électricité, le chauffage. Les inégalités se sont creusées", a dénoncé Nathalie Arthaud.

La candidate de Lutte ouvrière reproche au président sortant un bilan catastrophique pour l'hopital public. "On pouvait penser que l'épidémie allait être un électrochoc. Et bien non !", a-t-elle déploré avant d'ajouter, "L'Education est aussi maltraité. Je suis bien placée pour le savoir puisque je suis enseignante".

Pas encore les 500 parrainages

Nathalie Arthaud n'a pas encore ses 500 parrainages. "On a des engagements mais il faut encore qu'ils se traduisent en parrainages", a expliqué la candidate et porte-parole de Lutte ouvière. Son équipe de campagne a encore quinze jours pour réunir les parrainages nécessaires.

"On se déplace, on va à la rencontre des maires. Certains ont à coeur de respecter le pluralisme et nous donnent leur parrainage même s'ils n'ont pas les mêmes idées. Ils pensent que notre voix a toute sa place", a confié Nathalie Arthaud, ajoutant qu'elle était confiante.