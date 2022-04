Le ministre des Outre-mer et président du département de l'Eure, Sébastien Lecornu, a appelé à se mobiliser pour élire Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, au lendemain du premier tour, ce lundi 11 avril, sur France bleu Normandie.

Présidentielle : "On aurait aimé une autre affiche de second tour", déplore le ministre Sébastien Lecornu

"C'est plus facile de proposer tout et n'importe quoi, d'avoir des propositions sucrées, non financées, que de bâtir un projet construit et chiffré", a lâché ce lundi 11 avril le ministre des Outre-mer et président du département de l'Eure, Sébastien Lecornu, invité de France bleu Normandie.

Que l'on aime ou pas Emmanuel Macron, il y a un choix par défaut qui va s'opérer

"Vous avez deux projets radicalement différents, défend-t-il. Il y aura un choix par défaut qui va s'opérer et je le dis avec tristesse parce qu'on aurait aimé une autre affiche de second tour."

"Il n'y a pas qu'un vote barrage mais aussi un vote d'intérêt : mettre en risque son système de retraite, voir la fiscalité exploser, jouer avec les institutions européennes, si vous pensez que ça n'aura pas d'impact sur le prix du carburant à la pompe... il ne faut pas se raconter d'histoire", a poursuivi l'élu.