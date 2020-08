Présidentielle aux Etats-Unis : Donald Trump officiellement investi par le Parti républicain

Sans surprise, Donald Trump a été officiellement investi par le Parti républicain ce lundi comme candidat à sa réélection lors de l'élection présidentielle de novembre prochain. Réunis en Caroline du Nord pour la convention républicaine, les représentants de chacun des 50 Etats américains ont, en commençant dans l'ordre alphabétique par l'Alabama, annoncé leur soutien au président.

Donald Trump est lui arrivé quelques minutes plus tard à Charlotte. Sa femme Melania mais aussi quatre de ses enfants adultes feront partie des intervenants qui s'exprimeront à la tribune. Dans un tweet envoyé depuis Air Force One, le président américain s'est indigné que CNN et MSNBC ne retransmettent pas en direct ce vote. "Fake News, a lancé Donald Trump. Voilà contre quoi le parti républicain doit se battre."

Mike Pence candidat à la vice-présidence

Un peu plus tôt dans la matinée, le vice-président Mike Pence avait également été re-désigné par son parti comme candidate à la vice-présidence. "L'Amérique a besoin de quatre ans de plus de Donald Trump à la Maison Blanche", a-t-il lancé.

Donald Trump aura pour concurrent, le 3 novembre prochain, le démocrate Joe Biden. Devancé dans les sondages depuis des semaines, le chef de l'Etat américain espère un sursaut, et une victoire surprise, comme en 2016 face à Hillary Clinton.