Présidentielle : aux Gets, forfait à 1€ dimanche pour tous les votants

Elle s'appelle l'opération "Tous skitoyens". Le dimanche 10 avril, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle et du dernier jour d'ouverture de la station des Gets, le forfait sera à 1€ pour tous les votants. "Le domaine skiable Les Gets/Morzine souhaite inciter les skieurs à participer au scrutin du premier tour, explique Benjamin Mugnier, le directeur marketing et commercial des remontées mécaniques. Parce que pratiquer son loisir préféré le dimanche n’est pas incompatible avec celui d’accomplir un acte citoyen." Il y cinq ans, 22 % des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes.

Même si des milliers de personnes viennent, ce n'est pas avec ça qu'on va payer les frais de fonctionnement des remontées mécaniques - Benjamin Mugnier, le directeur marketing et commercial des remontées mécaniques

"Parfois on nous dit que l'abstention est liée aux gens qui ne sont pas chez eux car à la montagne, à la plage ou dans les parcs, raconte Benjamin Mugnier. Nous on dit non, vous pouvez faire les deux : voter le matin et enchaîner sur une journée de ski à moindre coût. Et ne lui dites pas qu'il s'agit d'une opération commerciale : "Même si des milliers de personnes viennent, ce n'est pas avec ça qu'on va payer les frais de fonctionnement des remontées mécaniques."

Les conditions de validité