Présidentielle à Belfort : les secrets du vote

Elles arriveront bientôt dans vos boîtes aux lettres. Les professions de foi des onze candidats à l’élection présidentielle sont mises sous pli dans un lieu tenu secret à Belfort.

Le 1er tour de l'élection présidentielle approche, le dimanche 23 avril. Dans le Territoire de Belfort, 96 340 électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Il y a donc autant d'enveloppes à préparer. Encadrée par la Préfecture, la mise sous pli des professions de foi des candidats se déroule cette semaine à Belfort dans un lieu tenu secret pour sécuriser le scrutin et éviter notamment les vols.

Les associations d’insertion mobilisées

Cette mission de mise sous pli est confiée aux agents de la préfecture mais aussi aux adhérents d'associations d'insertion. Entre 70 et 80 personnes ont été mobilisées pendant deux jours et demi, la plupart sont des demandeurs d'emploi. « Il faut être minutieux, rapide, et organisé. Cette activité réclame dextérité et patience. On vérifie les enveloppes. Elles doivent contenir le bulletin de vote et le programme de chaque candidat » explique Emmanuelle Saintot, directrice de l'association Passerelle pour l'Emploi de Valdoie.

Quatre à cinq personnes par table

En bout de table, les onze bulletins de vote forment des petits tas. De l'autre côté, ce sont les professions de foi des candidats qui sont posés. « C’est un travail d'équipe avec des tâches bien répartie » confie une travailleuse. Ce travail rébarbatif crée des liens. « On a fait des connaissances et on s’échange les numéros de téléphone pour se revoir après » raconte Catherine 55 ans sans emploi de l'association Intermed.

Mettre sous pli ne veut pas dire voter

Cette activité a aussi d'autres vertus. « On leur explique ce qu’est le geste citoyen. Comprendre ce qu’ils font c’est très important. Ils apprennent aussi à connaître les candidats car il y en a beaucoup cette année » indique Corine Schaeffer, directrice d'énergie emploi à Belfort. Ce n’est pas ce qui importe chez les plus jeunes. « Je n’ai pas le temps de lire les programmes et je ne suis pas la campagne, ça ne m’intéresse pas. Je n’irai pas voter » avoue Rémi 20 ans.

Rémunération au smic horaire

Les petites mains de la mise sous pli sont payées au smic horaire soit environ 150 euros pour deux jours et demi de travail effectués. D'ici mercredi 19 avril, tous les électeurs du Territoire de Belfort auront reçu le fameux "kit électoral". La Poste commence la distribution ce mercredi en desservant d'abord les grandes villes (Belfort, Delle et Valdoie) puis les villages.

En Haute Saône, les professions de foi seront expédiées depuis Vesoul et pour le Doubs depuis Besançon.